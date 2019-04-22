Бизнес назвал 7 первоочередных ожиданий от нового президента

Европейская Бизнес Ассоциация обнародовала 7 первоочередных шагов, которые ожидает бизнес от избранного президента Украины.

Соответствующие ожидания обнародованы в пресс-релизе Ассоциации.

"Бизнес хочет видеть четкие предложения, конкретные шаги и кандидатуры на должности, которые смогут эффективно поддержать трансформационные процессы в стране, реализовать важные изменения, а не косметические реформы. Следующие семь шагов, по мнению бизнес-сообщества, нужны в первые же месяцы работы", - отметила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

Итак, первый шаг - подача на должности Генерального прокурора и Главы СБУ, министра иностранных дел и министра обороны профессионалов с безупречной репутацией и отсутствием связей с олигархами или крупным бизнесом.

Второй - презентация плана реформирования правоохранительных органов с целью снижения давления на бизнес и всестороннее содействие выполнению этого плана назначенными лицами.

Третий - перезапуск Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, поддержка деятельности НАБУ и Всеукраинской Ассоциации кредитных союзов.

Четвертый - обеспечение макроэкономической стабильности, включая подписание меморандума с МВФ о продолжении сотрудничества. Кроме того, обеспечение независимости Национального банка и публичная поддержка политики низкого дефицита бюджета.

Пятый - защита и продление структурных реформ, проведенных в прошлые годы, включая, но одновременно не ограничиваясь, следующими: реформой публичных закупок, продолжением автоматического возмещения НДС и дерегуляции, реформой ГФС, медицинской реформой, децентрализацией и тому подобное.

Шестой - всестороннее содействие продолжению структурных реформ, в том числе, путем публичной поддержки и инициации законодательных изменений, начиная с открытия рынка земли и проведения прозрачной приватизации крупных госпредприятий с возможностью применения британского права.

Седьмой - обеспечение независимости рыночных регуляторов, начиная с Антимонопольного комитета и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Напомним:

21 апреля в Украине прошел второй тур президентских выборов.

Центральная избирательная комиссия обработала 95.21% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набирает 73.16% голосов, Петр Порошенко - 24.5%.

Экономическая правда