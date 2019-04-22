Суд может заблокировать конкурс на должность главы налоговой службы

Окружной административный суд города Киева получил два исковых заявления о блокировании конкурса на замещение должности главы налоговой службы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов агентству "Интерфакс-Украина".

"На прошлой неделе Окружной админсуд г. Киева остановил конкурс на должность главы Государственной таможенной службы. Также нам известно, что в Окружной админсуд Киева уже поданы заявления об обеспечении иска относительно остановки другого конкурса – на должность главы Госналоговой службы", – сообщили в пресс-службе Минфина.

В суд повторно с иском обратился бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, второй иск подал экс-глава управления Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станислав Денисюк.

"Инициаторы этого масштабного наступления – бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насирова и сочувствующие ему лица: народный депутат Андрей Антонищак, бывший руководитель Харьковской налоговой Станислав Денисюк… Их стратегия базируется вокруг защиты прав Насирова относительно возобновлении на должности главы ГФС", – отметили в пресс-службе Минфина.

Намерения истцов – отменить действие распоряжения Кабинета министров от 20 марта 2019 года №162-р и №163-р, которым объявлен конкурс на занятие должностей глав Госналоговой и таможенной служб, добавили в Минфине.

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Напоминаем:

18 апреля суд принял решение приостановить действие распоряжения Кабинета министров "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности главы Государственной таможенной службы".

В последние две недели перед Новым годом правительство приняло документы по реформе ГФС. Таким образом, Кабмин решил разделить ГФС на налоговую и таможенную службы.

20 марта Кабмин объявил конкурс на руководителей налоговой и таможенной служб. Зарплата руководителей новых служб составит 24 тысячи гривень.

18 декабря 2018 года правительство приняло решение о разделении ГФС на 2 отдельных органа - таможенную и налоговую службы, а 6 марта 2019 утвердил соответствующие положения об этих государственных органов.

Согласно тексту меморандума МВФ, обнародованному в январе, значительное количество юридических лиц, входящих в состав ГФС, будет ликвидировано в рамках реформы налогового администрирования.