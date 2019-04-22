Кличко: Летом надолго горячую воду киевлянам отключать не будут

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице этим летом не будет такого длительного отключения горячего водоснабжения, как это было в прошлом году.

Об этом он сказал журналистам, передает "Укринформ".

"В этом году будут работы по замене труб. Только с этим могут быть связаны краткосрочные отключения воды, но такого массового отключения, как было в прошлом году, в этом году не будет", - заверил Кличко.

По его словам, в 2018 году были серьезные проблемы, но столичная власть таки вернула "Киевэнерго" в собственность общины.

"И не секрет, что біли крупные соревнования с НАК "Нафтогаз", заложниками которых стали киевляне", - добавил мэр.

Напомним:

Летом 2018 жители Киева на несколько месяцев остались без горячей воды.

Такая ситуация возникла из-за того, что у Киева закончился договор с "Киевэнерго", и с августа функцию теплоснабжения города взяло на себя КП "Киевтеплоэнерго".

Но НАК "Нафтогаз Украины" отказывалось подписывать контракт с КП "Киевтеплоэнерго" из-за нерешенной ситуации с долгами за газ. Речь шла почти о 5 миллиардах гривен (в эту сумму входили долги потребителей, а также штрафы и пеня, начисленные "Нафтогазом" компании "Киевэнерго").

9 октября НАК "Нафтогаз" заявил, что подписал мировое соглашение с КП "Киевтеплоэнерго".

11 сентября Киевский городской совет принял решение о принятии КП "Киевтеплоэнерго" долгов компании "Киевэнерго" за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" при условии, если "Киевэнерго" передаст КП источники для компенсации долга.

В октябре Министерство финансов и Государственная казначейская служба перечислили 729,56 миллиона гривен дополнительной субвенции для погашения разницы в тарифах с целью восстановления в Киеве бесперебойного снабжения тепловой энергии.

Украинская правда