Новости 17 апреля: тарифы на газ, "маршрутка" от Uber, повышение зарплат

О тарифах на газ. Премьер-министр Владимир Гройсман инициирует отставку главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в случае отказа компании понизить до 24 апреля 2019 года цену на газ, отпускаемый для нужд населения.

"Нафтогаз", в свою очередь, просит отменить Положение о возложении специальных обязанностей, иначе компания будет вынуждена с 1 мая поднять цену на газ для населения на 15%.

О маршрутке от Uber. Компания Uber планирует в мае 2019 года запустить в Киеве пилотный проект Uber Shuttle – сервис по бронированию места в микроавтобусе, который будет следовать по ряду выбранных направлений в рамках города.

О повышении зарплат. В I квартале 2019 года предприниматели Украины улучшили свои прогнозы относительно темпов роста экономики в течение следующих 12 месяцев.

О Ryanair. Ryanair открыл продажи билетов на маршрут Одесса–Гданьск, который стал шестым направлением бюджетника из Одессы.

О российской нефти. Польша нашла замену российской нефти.

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