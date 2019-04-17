Бизнес готовится повышать зарплаты — НБУ

В I квартале 2019 года предприниматели Украины улучшили свои прогнозы относительно темпов роста экономики в течение следующих 12 месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, по результатам опроса руководителей компаний, который Национальный банк провел в I квартале 2019 года.

"Украинские компании в I квартале 2019 года улучшили свои прогнозы как в отношении темпов роста экономики, так и по развитию собственного бизнеса в течение следующих 12 месяцев. Предприятия ожидают замедления инфляции и умеренного ослабления курса", - говорится в сообщении.

В первом квартале ожидания бизнеса относительно деловой активности улучшились.

Предприниматели ожидают улучшения финансово-экономического состояния своих предприятий, в т. ч. за счет роста производства и продажи продукции, в частности на экспорт. При этом оживление деловой активности ожидает бизнес всех видов экономической деятельности.

В связи с этим компании планируют увеличить инвестиции в основные средства, активнее привлекать кредитные ресурсы и новых работников. При этом большинство компаний – 74,1% – считают, что их расходы на оплату труда работников в течение следующих 12 месяцев возрастут.

Позитивные ожидания бизнеса относительно роста объемов производства в Украине в следующие 12 месяцев существенно улучшились. Более трети – 38% - компании ожидают, что объемы производства вырастут, а 12,7% прогнозируют, что снизятся. Баланс ответов по росту производства составляет 25,3% (в предыдущем опросе – 18,2%).

При этом положительные ожидания наблюдаются среди предприятий всех видов экономической деятельности. Более оптимистично настроены предприятия торговли (баланс ответов в торговле 31,9%).

Улучшились ожидания бизнеса относительно инфляции. Предприниматели ожидают, что в течение следующих 12 месяцев инфляция составит 9%. Также существенно выросла доля компаний, которые ожидают инфляцию близкую к цели Национального банка – 5% в первом квартале 2020 года.

Улучшение инфляционных ожиданий связано, в частности оптимистичными прогнозами бизнеса курса гривни. В течение следующих 12 месяцев бизнес ожидает курс на уровне 29,32 гривни за доллар США. В предыдущем квартале этот показатель составлял – 29,99 гривни за доллар США.

В отличие от предыдущего опроса, почти половина респондентов прогнозировала, что курс в течение следующих 12 месяцев будет колебаться на уровне 29-30 гривень за доллар США, в I квартале 2019 года почти половина опрошенных считает, что курс в течение следующих 12 месяцев не превысит отметку 29 гривень за доллар США.

В Нацбанке отмечают, что опрос проводился с 4 февраля по 6 марта 2019 года. В опросе приняли участие 703 предприятия из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей).

Среди опрошенных предприятий 17,6% – компании перерабатывающей промышленности, 16,6% – сельского хозяйства, 15,8% – оптовой торговли, 12,7% – транспорта и связи, 6,7% – добывающей промышленности, 5% – сферы электроэнергии и водоснабжения, 4,7% – розничной торговли, 2,7% – строительства, остальные 18,2% – предприятия других отраслей.

Экономическая правда