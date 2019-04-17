С 1 мая придется поднять цену на газ — "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз Украины" обратился к правительству с просьбой отменить Положение о возложении специальных обязанностей, иначе компания будет вынуждена с 1 мая поднять цену на газ для населения на 15%.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

"Цена на газ для розничных поставщиков газа для населения, производителей тепловой энергии и других защищенных категорий потребителей с 1 мая 2019 года поднимается на 15% до уровня 7184,8 грн за 1000 кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку и распределение). При этом рыночная цена газа на май, опубликованная по состоянию на 16 апреля Украинской энергетической биржей, составляет 6800 грн за 1000 кубометров с НДС, или на 27% ниже цены, рассчитанной в соответствии с требованиями Кабинета министров", - прокомментировали в Нафтогазе.

В то же время, утверждает компания, без решения Кабинета министров об отмене Положения о возложении специальных обязанностей Нафтогаз не имеет права самостоятельно уменьшать стоимость ресурса, который он поставляет розничным поставщикам газа, производителям тепла и другим потребителям, которые подпадают под действие Положения о ПСО.

"9 апреля 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" обратилась в Кабинет министров с просьбой отменить утвержденное им Положение о возложении специальных обязанностей, которое требует повышения цены на газ для населения с 1 мая 2019 года, или внести соответствующие изменения в него. Пока для Нафтогаза обязательно выполнение требований постановления КМУ №867 от 19.10.2018 года, которое утверждает Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", - отметили в НАК.

В компании заявляют, что постановление №293, принятое правительством 3 апреля 2019 года, не освобождает Нафтогаз от обязательства выполнять действующее постановление №867, с учетом норм прямого действия статей 8 и 19 Конституции.

Оно также не налагает на Нафтогаз новые специальные обязанности и не отменяет действующее Положение о ПСО.

"Нафтогаз неоднократно обращался к правительству с просьбой отменить постановление №867 или привести установленную им цену до уровня рыночной. Нарушение этого Положения грозит компании и ее должностным лицам как ответственностью за нарушение Лицензионных условий поставок природного газа, так и ответственностью за уголовно наказуемые правонарушения", - отметили в НАК.

Напоминаем:

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил о снижении в апреле 2019 года цены импортируемого газа ниже установленного для населения уровня, утвержденного постановлением Кабмина о PSO.

По расчетам главы правления НАК, с учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку цена газа ожидается на уровне примерно 8380 грн/тыс. куб. м, тогда как население, согласно постановлению, платит 8550 грн за тыс. куб. м.

В связи с этим Коболев предложил Кабинету министров отменить режим спецобязательств и открыть рынок бытовых потребителей для конкуренции между поставщиками.

С 1 ноября 2018 года конечная цена на газ для населения составляет 8548,92 грн за тысячу кубометров.

С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения, согласно расчетам ЭП, должна составлять примерно 9851,66 гривни за 1 тыс куб м.

А с 1 января 2020 года "рыночная" цена на газ для населения при условии сохранения показателя базовой цены установится на уровне примерно 12313,85 гривни, согласно документу.

Ранее цена газа для поставок населению и ТКЭ составляла 4942 гривни за тысячу кубов, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов – 6958 гривни за тысячу кубов.

Более подробно о обновленной формуле, по которой рассчитывается цена на газ для населения, читайте по ссылке.

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