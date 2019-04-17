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Опасный туризм. Почему не стоит летать чартерами в Турцию и Египет

Опасный туризм. Почему не стоит летать чартерами в Турцию и Египет

Среда, 17 апреля 2019, 09:45 - Марьян Заблоцкий
www.biletik.aero
Что не так с "чартерными" авиакомпаниями, которыми украинцы летают на популярные курорты, и почему они все больше подвергают опасности пассажиров.(укр)

Через декілька місяців в Україні розпочнеться туристичний сезон, і близько 500 туроператорів відправлять на відпочинок за кордон понад 2 мільйони українців.

Більшість туристів полетять до Туреччини та Єгипту. Тури до цих країн стартують від 300 доларів, а в деяких випадках – ще менше, тому українці залюбки платять за "all inclusive", що поміж іншого передбачає й авіапереліт.

За даними Держстату щодо структури витрат туроператорів, у 2017 році вони офіційно заплатили авіаперевізникам 3,2 млрд грн. Ласий шматок, більша частка якого, зазвичай, дістається маловідомим авіакомпаніям.

Через них потім виникає левова частка проблем туристів, пов'язана із затримкою рейсів і ночівлею в аеропортах на чемоданах. Подібні історії відбуваються щороку.

Для 2018 року показовим є випадок з літаком авіакомпанії Bravo Airways, який зазнав суттєвих ушкоджень при посадці в Жулянах і викотився за злітно-посадкову смугу. Літак виконував рейс з Анталії, на борту було 169 пасажирів. 

Ця подія припала на пік затримок і скасованих рейсів в 2018 році.

За даними офіційного веб-сайту аеропорту "Київ", в червні липні 2018 року лідерами за кількістю запізнень вилетів та скасованих рейсів стали українські авіакомпанії Bravo Airways , Anda Air та YanAir Airlines.

Кількість вильотів, скасованих авіаперевізниками протягом червня-липня 2018 року з аеропорту "Київ"

Авіакомпанія

Червень

Липень

Кількість рейсів

Кількість скасованих рейсів

Кількість рейсів

Кількість скасованих рейсів

Bravo Airways

200

28

199

36

Anda Air

48

10

75

8

YanAir Airlines

81

8

80

4

SkyUp Airlines

97

2

101

5

Ernest Airlines

36

1

44

4

Wizz Air

283

2

347

-

AIR Alanna

15

2

-

-

LOT

43

1

41

-

Протягом червня-липня 2018 року ці три перевізники скасували майже сотню вильотів лише з Жулян. А ті, які не були скасовані, часто здійснювалися із затримками, тривалість яких сягала десятків годин:

 
Джерело: https://iev.aero/departures?date=30-06-2018

Розповідь пілота

Розібратися в тонкощах і нюансах роботи на ринку чартерних перевезень автору допоміг колишній пілот повітряного судна, що належить одній з перелічених компаній. Із зрозумілих причин розкривати себе він не захотів.

Від його розповіді у будь-кого з подорожуючих кров застигне в жилах.

Головні висновки із розмови з пілотом: чартерні авіакомпанії купують дешеві старі літаки, беруть на себе нереальні зобов’язання щодо кількості перельотів, а потім ще економлять на зарплатах і на технічному обслуговуванні.

Останній з цих пунктів заслуговує на окреме розслідування. За словами пілота, обман в технічному обслуговуванні літаків в Україні – це звичайна практика.

"Наприклад, якийсь агрегат вийшов з ладу. Літак з такою проблемою, відповідно до документів, може літати 10 днів і все. Що вони роблять в такому випадку? Десять днів минуло, вони пишуть, що полагодили, а потім одразу пишуть, що знову поламався, і продовжують знову на десять днів", – пояснює просту схему співбесідник.

За його словами, деколи самі інженери брешуть пілотам, заставляючи їх вірити, що несправність на літаку була усунена.

"Фізичної можливості переконатися, що цей агрегат працював, а потім знову поламався, у мене немає. Тільки якщо я прилетів на цьому літаку і в цей день закінчився ліміт часу щодо відмови. А так техніки роблять невинні очі і кажуть, що саме так і сталося: полагодили, запрацювало і знову поламалося. Ну а технікам ці вказівки дає директор", – каже пілот.

Так само недбало, судячи із розповіді співрозмовника, малі авіаперевізники ставляться і до кадрового питання.

"Нікому літати. Пілоти тікають за кордон. Літак є, але летіти нікому. Проблема в оплаті. Всі контори на кшталт "Браво", "Буковини", "Анда", "Хорс" чи "Ян Ейр" банально часто карали грошима. Відпрацював місяць, а зарплату не дають, занижують або затримують. Ці контори набирають або зовсім молодих або пілотів з конкретними "зальотами", тобто людей, яких можна тримати на гачку, і вичавлюють з них все, порушуючи при цьому усі можливі трудові норми", – наголошує співрозмовник.

Старі літаки з "третього світу"

Літаки в чартерних авіакомпаніях переважно старі. Середній вік літака суто чартерних авіаліній сягає 27 років.

Вік літаків чартерних компаній України

Авіакомпанія Вік літака, років
Anda Air
McDonnell Douglas MD-83 31,4
McDonnell Douglas MD-83 25,8
Airbus A319 22,4
Bravo Airways
Boeing 737-5 27,1
Boeing 737-5 28,6
McDonnell Douglas MD-83 28,2
Bukovyna
McDonnell Douglas MD-82 25,9
McDonnell Douglas MD-82 29,6
McDonnell Douglas MD-82 29,1
Dream Wind
Boeing 737-3 28,6
Boeing 737-3 27,8
Jonika
Boeing 737-3 20,1
Boeing 737-4 25,4
Ruta Air
Boeing 737-5 20,7
Boeing 737-5 26,6
Ukrainian Wings
Boeing 737-4 29
Boeing 737-5 27,3
YanAir
Boeing 737-3 26,6
Boeing 737-4 30,4
Boeing 737-3 30,8
Boeing 737-4 29,5
Airbus A321 21,3
Boeing 737-4 29,1

Ніколи не чули про Dream Wind, Jonika та Ruta Air? Нічого дивного, літаки вони отримали лише у 2018 році. А відкриття нових авіакомпаній в Україні, схоже, стає ледь не національним видом спорту.

Загалом 20-30 років – не вік для якісного літака, але за єдиної важливої умови – здійснення своєчасного та якісного експлуатаційного обслуговування.

Літаки, які часто купують українські "чартерники", походять з країн, які не відомі своєю високою культурою технічного обслуговування літаків.

Для прикладу, за даними ресурсу www.planespotters.net, 31-річний літак MD-83, яким зараз користується Anda Air, був залишений на зберігання в аеропорту Буркіна Фасо в 2014 році. В 2017 році, після короткого користування в Болгарії, він потрапив в Україну.

Інший приклад 28-річний MD-83 від Bravo Airways прилетів з Афганістану. А 27-річний Boeing 737 та 21-річний 321 Airbus від YanAir прилетіли до нас з Еритреї. В обох цих країнах є авіакомпанії, яким заборонено літати в ЄС.

В інтернеті легко знайти оголошення про продаж літаків подібного віку і моделі, які продаються за пару мільйонів доларів. У той же час літаки відносно нової модифікації будуть коштувати декілька десятків мільйонів. На те є причини: старі частіше ламаються і частіше потребують заміни дорогих деталей.

Чартери з ракетами на борту

Ще одна історія, пов'язана із малими авіакомпаніями – це окремий бізнес на контрабанді. Одна з таких авіакомпаній навіть фігурувала у скандалі щодо допомоги Ірану в обхід американських санкцій.

США не дозволяють поставку авіакомплектуючих та літаків в Іран. Проте, це не заважає деяким авіакомпаніям закуповувати на себе комплектуючі і поставляти їх в обхід санкцій.

А деколи разом з комплектуючими на борту можуть опинитись навіть ракетні комплекси.

В одному зі своїх прес-релізів в січні 2017 року митники розкрили шокуючі деталі про один з рейсів з Києва на Іран:

"Під час спільного огляду в 3-х ящиках виявлено комплектуючі, які, скоріш за все, належать до складових протитанкового керованого ракетного комплексу "Фагот". У решті ящиків містилися комплектуючі до літаків".

Йдеться про звичайний пасажирський рейс.

Звісно, що про ніякі норми безпеки перевезення озброєння, виробленого ще в 70-х роках, навіть не йдеться. Це загроза життю не лише пасажирів та екіпажу судна, а жителів населених пунктів, над якими пролітатиме такий літак з подібним вибуховим вантажем.

Цей випадок від імені авіакомпанії, яка фігурувала у скандалі, в одному з телесюжетів коментував такий собі "представник компанії" Олег Мовчан. Назва компанії так і не була озвучена.

Проте автор знайшов в Фейсбуці чоловіка з таким самим прізвищем та ім'ям, у профілі якого зазначено, що він раніше працював на Bravo Airways – найбільшого перевізника туристів серед чартерів.

Тобто, в країні, яка вже декілька років перебуває в стані війни, і яка офіційно припинила експорт залишків радянської зброї з армійських складів, хтось все-таки зміг роздобути ракетні комплекси на продаж, а літак чартерної авіакомпанії, популярної серед туроператорів, збирався вивезти їх на пасажирському рейсі.

Як відом, головна причина невдоволення США – допомога, яку прямо чи опосередковано надають/надавали українські авіакомпаній іранській Mahan Air.

Цю авіакомпанію США звинувачують у наданні логістичних послуг силам "Кудз" – елітним військам Ірану, які воюють за кордоном. 8 квітня 2019 року США внесли сили "Кудз" до списку терористичних організацій.

На Капітолійському пагорбі вже неодноразово обурювались та дорікали Україні за допомогу Ірану. Нещодавно Мінфін США в черговий раз наклав санкції на українську авіакомпанію Дарт, раніше відому як Аланна.

З жовтня 2018 року США відновили санкції проти низки інших іранських компаній, включаючи Iran Air. Згідно з даними сайту Planespotters, наразі українська авіакомпанія "Буковина" здає згаданій іранській компанії один із трьох своїх літаків в лізинг.

Два інші літаки авіакомпанії "Буковина" успішно возять українських туристів в Єгипет і Туреччину.

Проте, це не все. В квітні 2018 року Reuters викрило українську авіакомпанію Хорс в постачанні літаків до також обкладеної санкціями Сирії. Ці ж літаки, як виявилось, доправляли російських найманців з Ростова до Сирії.

Як виглядає Україна в очах світової спільноти, коли переконує США ввести чи посилити санкції проти Росії, водночас допомагаючи Ірану обходити накладені на нього обмеження, і доправляючи туди протитанкові комплекси?

Цю тему вже неодноразово раніше піднімали публічно в США: "Україна повинна витримувати санкції проти Ірану".

Що загрожує Україні і що може зробити держава

Поточна "бізнес модель" українських чартерних авіаперевізників загрожує рядом речей.

По-перше – це гибель людей.

В 2018 році сталось два інциденти з чартерними авіакомпаніями, які відображені в звіті Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами.

Перший ­– вищезгаданий рейс Bravo Airways 14 червня, під час якого літак викотився за злітну смугу і отримав значні пошкодження.

Інший інцидент, який згадується у звіті і не висвітлювався в ЗМІ, стався з літаком YanAir при вильоті з Харкова. Літак не зміг загерметизуватись, після чого мусив сісти в Києві, а в салоні при посадці випали кисневі маски.

По-друге, системна допомога українських авіакомпаній по обходу санкцій США до Ірану та Сирії в плані постачання літаків та зброї може призвести до зменшення воєнної допомоги Україні, а також посилює аргументи щодо зняття санкцій з Росії.

По-третє, порушення державних органів у нагляді за авіалініями можуть призвести до повної заборони польотів усіх українських авіакомпаній до ЄС. Таке вже сталось в 2016 році з Казахстаном.

Логіка ЄС проста – якщо державні органи не можуть контролювати ряд окремих авіаліній, значить ми не можемо довіряти їх контролю за будь-якими авіалініями.

По-четверте, і до цього вже всі звикли – десятки тисяч українців будуть застрягати в аеропортах, і усі відповідальні чиновники будуть їх визволяти за рахунок державного бюджету через МЗС.

Унеможливити потенційну катастрофу можливо, лише змусивши контролюючі органи виконувати свою роботу.

Пілоти, з якими спілкувався автор, розповідали про корупцію в органах авіаційного нагляду, яка дозволяє кримінальній діяльності авіаліній існувати.

Крім того, необхідно забезпечити соціальний захист осіб, які працюють в сфері авіаперевезень, зокрема пілотів і спеціалістів з технічного обслуговування. Як це зробити? Щонайменше, змінами в законодавство – встановити рівень заробітної плати для представників цих професій на належному рівні.

Людина, яка керує чи відповідає за технічний стан літального апарату, в якому щодня перебуває сотні людей, не може отримувати мінімалку.

У свою чергу, туристи, купуючи путівку, повинні мати право вибору авіалінії, та можливість отримання гідної компенсації у випадку заміни літака. Україна так само може запровадити європейські правила компенсації за відкладені та скасовані рейси.

Мар'ян Заблоцький, голова ГО "Українське товариство економічних свобод"

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