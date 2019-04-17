Одесса обойдет Львов по количеству рейсов Ryanair

Ryanair открыл продажи билетов на маршрут Одесса–Гданьск, который стал шестым направлением бюджетника из Одессы.

Об этом свидетельствует информация из системы бронирования авиаперевозчика, передает avianews.com.

Минимальная стоимость перелета начинается от 32 евро в одну сторону с учетом перевозки только одного предмета ручной клади с габаритами до 40х25х20 см.

Полеты начнут выполняться с 29 октября два раза в неделю по вторникам и субботам.

Вылеты из Одессы в 20:45, вылеты из Гданьска в 17:00. Время в пути составит 2 часа 10 минут.

В системе указано, что фактическим перевозчиком на маршруте будет выступать польская дочка Ryanair — Ryanair Sun.

Ранее ирландский лоукостер анонсировал открытие пяти маршрутов из Одессы: одного в Германию и четырех в Польшу.

Таким образом, сеть направлений Ryanair из Одессы, на которые уже открыта продажа, включает следующие маршруты:

Одесса-Краков: с 19 июня два раза в неделю (среда, воскресенье);

Одесса-Берлин: с 29 октября два раза в неделю (понедельник, пятница);

Одесса-Вроцлав: с 29 октября два раза в неделю (вторник, суббота);

Одесса-Катовице: с 29 октября три раза в неделю (вторник, четверг, суббота);

Одесса-Гданьск: с 29 октября два раза в неделю (вторник, суббота);

Одесса-Познань: с 30 октября два раза в неделю (среда, суббота).

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Напоминаем:

Харьков и Одесса станут третьим и четвертым украинскими городами в маршрутной сети Ryanair.

Сейчас ирландский лоукостер летает из киевского аэропорта "Борисполь" и Львова.