Новости 16 апреля: спор между табачным гигантом и налоговой, победа "Укрнафты" над Россией, Нефьодов

О победе "Укрнафты" над Россией. Суд принял решение взыскать с Российской Федерации в пользу "Укрнафты" 44,4 миллиона долларов компенсации за экспроприацию имущества компании в аннексированном Крыму.

О споре между табачным гигантом и налоговой. Судебное дело между Государственной фискальной службой и "Филип Моррис Украина" на 635 миллионов гривен закрыто вследствие отмены налоговых уведомлений–решений.

Об оплате картой без пин–кода. Международная платежная система MasterСard с 15 апреля увеличила до 500 грн максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не нужно вводить пин-код.

О дефиците торговли товарами. Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-феврале 2019 года увеличилось на 4,5% по сравнению с январем-февралем 2018 года – до 760 миллионов долларов.

О суде Коломойского за "Приватбанк". Суд отложил рассмотрение иска Коломойского о возврате акций Приватбанка на 7 мая.

О Нефьодове. Первый замминистра экономразвития и торговли Максим Нефьодов по результатам конкурса займет должность главы Государственной таможенной службы.

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