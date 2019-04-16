"Укрнафта" победила Россию в международном арбитраже

12 апреля 2019 года арбитражный суд принял решение взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО "Укрнафта" 44,4 миллиона долларов компенсации за экспроприацию имущества компании в аннексированом Крыму.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

В сообщении отмечается, что в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, незаконные вооруженные формирования государства-агрессора захватили административные помещения и 16 автозаправочных станций ОАО "Укрнафта".

"Все попытки ПАО "Укрнафта" вернуть контроль над захваченными административными помещениями и АЗС, включая продуктовыми магазинами, оборудованием и соответствующими разрешениями и лицензиями), через обращение к введенных государством-агрессором" правоохранительных органов "оказались тщетными", - отмечают в компании.

Также спикеры компании отмечают, что в октябре 2014 года ПАО "Укрнафта" сообщило государство-агрессора о нарушении прав, руководствуясь положениями Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Зато, как отмечается в сообщении, Российская Федерация проигнорировала сообщение ПАО "Укрнафта" о наличии спора по сделке.

"В связи с этим 3 июня 2015 ПАО "Укрнафта" передало спор на рассмотрение в арбитражный суд ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

Решением от 26 июня 2017 года арбитражный суд признал наличие у него юрисдикции рассматривать спор по Договору", - отмечают в компании.

Российская Федерация обжаловала данное решение в Верховном Суде Швейцарии, но последним решением от 16 октября 2018 суд отклонил иск Российской Федерации. При этом Верховный Суд Швейцарии согласился с арбитражным судом в том, что ПАО "Укрнафта" является инвестором по соглашению, а имущество ПАО "Укрнафта" на территории АР Крым - инвестициями.

12 апреля 2019 арбитражный суд своим решением взыскал с Российской Федерации в пользу ПАО "Укрнафта" 44,455 млн долларов компенсации за экспроприацию инвестиций компании на территории АР Крым, а также более 3,5 млн долл арбитражных расходов.

На сумму компенсации, согласно решению арбитражного суда, начисляются проценты, начиная с 22 апреля 2014 года. На апрель 2019 размер начисленных процентов составляет более 5,5 млн долларов.

"Позитивного решение суда ПАО "Укрнафта" смогло достичь при общей содействие миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта", которые не только помогли в выборе способа защиты нарушенных прав, но и способствовали ПАО "Укрнафта" в оплате арбитражных расходов", - отмечается в сообщении.

ПАО "Укрнафта" - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Владеет 537 АЗС почти во всех регионах Украины.

50% + 1 акция общества принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - около 42% акций.

Напомним:

Украинские инвесторы начали крайней мере восемь инвестиционных арбитражей против России на основании соглашения между правительствами Украины и России о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 ("Инвестиционное соглашение").

Инвестиционные иски, в частности, подали "Нафтогаз" вместе с дочерними компаниями, Ощадбанк, аэропорт "Бельбек", Игорь Коломойский, ПриватБанк, "Укрнафта".

26 декабря Ощадбанк стал первой государственной компанией, которая выиграла крымский арбитраж против России. Суд определил банку компенсацию в размере около 1,3 млрд долл, и на эту сумму ежедневно начисляется пеня в размере почти 100 тыс долл.