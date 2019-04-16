Суд отложил рассмотрение иска Коломойского о возврате акций Приватбанка

Хозяйственный суд Киева во вторник объявил перерыв до 7 мая 2019 года по делу по иску экс-акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 между Минфином и лицами, которые были на тот момент его акционерами.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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