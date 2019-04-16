Все разделы
Укр / Рус

Суд отложил рассмотрение иска Коломойского о возврате акций Приватбанка

Вторник, 16 апреля 2019, 12:41

Хозяйственный суд Киева во вторник объявил перерыв до 7 мая 2019 года по делу по иску экс-акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 между Минфином и лицами, которые были на тот момент его акционерами.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Дополняется ...

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

авиация Приват

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гонтарева отреагировала на слова Коломойского о компенсации за Приватбанк 15 апреля 2019, 18:28
Фирмы группы "Приват" натендерили на топливе 8 миллиардов 15 апреля 2019, 10:10
Коломойский в суде потребовал вернуть ему акции Приватбанка 9 апреля 2019, 14:51
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте