Суд отложил рассмотрение иска Коломойского о возврате акций Приватбанка
Вторник, 16 апреля 2019, 12:41
Хозяйственный суд Киева во вторник объявил перерыв до 7 мая 2019 года по делу по иску экс-акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 между Минфином и лицами, которые были на тот момент его акционерами.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
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