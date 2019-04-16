Украина увеличивает дефицит торговли товарами — Госстат

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-феврале 2019 года увеличилось на 4,5% по сравнению с январем-февралем 2018 года – до 760 миллионов долларов.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

Экспорт товаров из Украины за отчетный период вырос на 7,9% - до 7,96 млрд долларов, тогда как импорт - на 7,6%, до 8,715 млрд долларов.

В феврале по сравнению с январем сезонно скорректированный объем экспорта сократился на 4,1% – до 4,195 млрд долларов, тогда как импорта увеличился на 4% - до 5,05 млрд долларов.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в феврале также было негативным и составило 854,8 млн долларов, что хуже показателя предыдущего месяца (484 млн долларов).

Напоминаем:

Дефицит платежного баланса Украины в феврале 2019 года составил 248 миллионов долларов по сравнению с профицитом в феврале 2018 года на уровне 253 миллиона долларов.

Экономическая правда