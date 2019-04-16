Mastercard увеличил лимит бесконтактной оплаты без пин–кода до 500 гривен
Международная платежная система MasterСard с 15 апреля увеличила до 500 грн максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не нужно вводить пин-код.
Об этом сообщает пресс-служба Кредобанка.
"С 12 апреля международная платежная система Mastercard увеличила лимит на бесконтактные операции без ввода PIN-кода со 100 грн до 500 грн", - говорится в сообщении.
В банке добавили, что платежи через Google Pay и Apple Pay не попадают под такие ограничения – по ним лимиты устанавливает владелец терминала.
Как передает FinClub, директор по развитию бизнеса Mastercard Юрий Батхин заявил, что 95% всех бесконтактных платежей вписываются в лимит до 500 грн.
Он уточнил, что при оплате смартфоном через цифровые кошельки Google Pay и Apple Pay вводить PIN-код даже для платежей свыше 100 гривен не нужно, поскольку "клиент уже прошел идентификацию".
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Напоминаем:
Ранее Mastercard объявила об изменении правил автоматического списания средств с карт.
Владельцы банковских карт Visa в Украине уже в этом году смогут оплачивать покупки в торговых точках до 1000 грн без ввода PIN-кода.
Точная дата перехода на новый стандарт неизвестна.
Экономическая правда
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