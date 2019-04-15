Новости 15 апреля: банкротство, повышение цен у Wizz Air, перехватывающие паркинги

О банкротстве. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал Кодекс о процедурах банкротства.

О кредитном рейтинге Украины. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B".

О "сливе" данных АТБ. Аналитик сети супермаркетов АТБ признался в том, что передавал коммерческие тайны конкурентам — сети супермаркетов Варус.

О "Приватбанке". Порошенко прокомментировал возможное возвращение национализированного Приватбанка бывшему владельцу Игорю Коломойскому. Говорит, что существует риск для курса гривны и вероятность нового экономического кризиса.

О повышении цен у Wizz Air. Wizz Air почти в два раза увеличил максимальную плату за услугу приоритетной посадки — с 17 до 30 евро.

О перехватывающих паркингах. В Украине с 1 июля вступят в силу изменения в Государственные строительные нормы, которые позволят обустраивать в больших городах перехватывающие автостоянки.

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Пенсионная реформа — версия №2. Как будет внедряться второй уровень

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обнародовала законопроект о введении обязательного накопительного уровня пенсионной системы. Что он предусматривает и стоит ли ждать продолжения пенсионной реформы? (укр)