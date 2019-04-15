Wizz Air поднял максимальную плату за приоритетную посадку почти вдвое

Wizz Air почти в два раза увеличил максимальную плату за услугу приоритетной посадки — с 17 до 30 евро.

Об этом со ссылкой на обновленную информацию о сборах, обнародованную на сайте лоу-коста, сообщает avianews.

Таким образом, диапазон размера данного сбора теперь составляет 5-30 евро, в то время как ранее он находился в пределах 5-17 евро.

Напомним, что оплата услуги приоритетной посадки позволяет пассажирам брать на борт самолета два предмета ручной клади: один большой с габаритами до 55х40х23 см и весом до 10 кг и дополнительный с размерами до 40х30х20 см.

Путешественники, в чей тариф не включена приоритетная посадка, могут бесплатно провезти только небольшое место ручной клади с габаритами до 40х30х20 см.

Как сообщалось, в феврале Ryanair и Wizz Air подняли стоимость провоза багажа.

Еще ранее, с 1 ноября 2018 года, Wizz Air ужесточил условия провоза ручной клади, снизив бесплатную норму. Тогда лоу-кост уменьшил размеры габаритов вещей для бесплатного провоза с 55х40х23 см до 40х30х20 см.

Взять ручную кладь большего размера пассажиры могли после оплаты сбора за приоритетную посадку, размер которой колебался от 5 до 15 евро. Позже этот диапазон был расширен до 5-17 евро.

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