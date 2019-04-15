Возвращение Приватбанка Коломойскому станет ударом по сотрудничеству с МВФ — Порошенко

Президент Петр Порошенко прокомментировал возможное возвращение национализированного Приватбанка бывшему владельцу Игорю Коломойскому, и сказал, что был шокирован желанием Коломойского получить два миллиарда долларов компенсации.

Об этом президент рассказал во время встречи с бизнесом 15 апреля, которую транслировал 112 Украина.

Также в своем аккаунте в Twitter Порошенко отметил, что возвращение национализированного банка экс-владельцу "вызовет глубокий кризис в сотрудничестве с МВФ".

"Национализация Приватбанка, которой мы — напомню — спасли деньги десятков миллионов клиентов, проводилась в партнерстве с Фондом. Поэтому задний ход вызовет глубокий кризис в отношениях с МВФ. С соответствующими рисками для курса гривни и возможностью нового экономического кризиса", — написал Порошенко.

В то же время, отметил президент, "не молчат связанные с Зеленским лица, и требование двухмиллиардный компенсации за Приватбанк — "уже на столе".

"А дело о признании национализации незаконной — на последней стадии судебного разбирательства", — добавил Порошенко.

Глава государства отметил также, что решение в пользу Коломойского станет "мощным ударом по сотрудничеству с МВФ".

Как сообщалось, 8 апреля Коломойский заявил, что не намерен возвращать себе национализированный "Приватбанк", но хочет вернуть капитал в 2 миллиарда долларов.

Он также рассказал, что МВФ "подстрекал" государство отобрать у него банк.

Читайте интервью полностью — Игорь Коломойский: Мне не нужен "Приват", но пусть вернут 2 миллиарда долларов капитала

ЭП выяснила, возможно ли возвращение банка - Фокус на Приватбанк. Вернет ли Зеленский Коломойскому банк после выборов

Напомним:

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации"Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 миллиардов гривен.

В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.

Недавно Коломойский заявил, что надеется получить компенсацию за "Приватбанк" после выборов.

Победитель первого тура президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что не понимает, почему олигарху Коломойскому должны возвращать национализированный "Приватбанк", и что ему все равно, что будет с Коломойским.

Также сообщалось, что ФБР ведет расследование против олигарха Коломойского относительно возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств.

Экономическая правда