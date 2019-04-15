В Украине с 1 июля начнет действовать норма о перехватывающих автостоянках

В Украине с 1 июля вступят в силу изменения в Государственные строительные нормы, которые позволят обустраивать в больших городах перехватывающие автостоянки.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в Facebook.

"Для решения проблем с пробками и нехваткой парковок в больших городах — #Качественноеизменение №520, которое вступает в действие уже с 1 июля", — отметил Парцхаладзе.

По его словам, сегодня практика организации перехватывающих автостоянок очень распространена в Европе и других странах. Это значительно облегчает движение транспорта в больших городах и разгружает центральные районы от избыточного количества автомобилей, уменьшая проблемы с парковками и пробками на дорогах.

Теперь создание таких перехватывающих парковок нормировано и в Украине. Это будет способствовать: уменьшению пробок на дорогах; решению проблем с нехваткой парковок; улучшению экологического состояния городов; налаживанию транспортного движения в центральных районах городов.

Как это работает?

Владелец авто перед заездом в центральную часть города может оставить свой автомобиль на такой парковке и воспользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до места назначения.

Перехватывающие автостоянки будут размещаться вблизи железнодорожных станций, авиационных терминалов, станций метро, ​​остановок маршрутного такси и другого общественного транспорта, расположенного на подъезде к центральной части города.

Минимальное расстояние до указанных объектов должно составлять 150 м.

До 50% машиномест на перехватывающих автостоянках должны предусматриваться для длительного хранения авто (в течение дня), до 25% машиномест — для кратковременного хранения (на несколько часов).

Напомним:

Уже с 1 июля в крупных городах Украины могут также появиться автоматизированные парковки.

Ранее в новых государственно-строительных нормах по градостроительству была введена норма по разработке комплексных схем транспорта на 30-40 лет.

Также в Украине могут появиться парковки на крышах ТРЦ и других общественных зданий.

Кроме того, в Украине улучшат условия пользования общественным транспортом.

Планируется ввести также шумовую разметку трасс, которая может спасти жизнь.

Экономическая правда