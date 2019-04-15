Порошенко подписал закон о банкротстве

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал Кодекс о процедурах банкротства.

Об этом он заявил на встрече "Диалог власти и бизнеса" в Киеве.

"У меня есть еще одна приятная новость - я сегодня подписал закон о банкротстве", - сказал Порошенко.

"Несмотря на то, что у нас было несколько вопросов организационного оформления, я думаю, что мы на уровне нормативных документов найдем возможность", - отметил он.

Порошенко поблагодарил комитет ВР и правительство за сотрудничество.

Верховная Рада 18 октября 2018 утвердила Кодекс о процедурах банкротства. Законопроект №8060, в частности, предусматривает возможность физлицам - добросовестным заемщикам - в случае сложной экономической ситуации инициировать процедуру банкротства и очиститься от этого долгового обязательства, тогда как кредитор лишен такого права. Документ также предусматривает продажу имущества банкротов на электронных аукционах "ProZorro.Продажи".

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Экономическая правда