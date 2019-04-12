Облгазы Фирташа продолжают начислять лишнее в платежки украинцам

Облгазы "Региональной газовой компании" Фирташа продолжают присылать украинцам платежки с доначислением лишних объемов потребленного природного газа.

Об этом сообщает "Нафтогаз Украины" в Facebook.

"Облгазы фирташевской группы РГК продолжают нагло и цинично обворовывать своих клиентов — бытовых потребителей. Частные компании полностью игнорируют решение НКРЭКУ, регулирующей их деятельность. Как результат, украинцы снова получили платежки с "газовыми коэффициентами", — говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" также подчеркнули, что, очевидно, мизерные штрафы НКРЭКУ совсем не пугают облгазы.

"Поскольку из креативных платежек они получают значительно больше. И риск заплатить 850 тысяч гривень штрафа за возможность в дальнейшем "сдирать" с людей десятки миллионов их не останавливает", — подчеркнули в НАК.

"Нафтогаз" обнародовал также инструкцию для потребителей, которые получают платежки с лишними цифрами.

"Если вам не был сделан перерасчет, или вы снова получили платежку с коэффициентом, необходимо обратиться с жалобой в НКРЭКУ", — отметили в НАК.

Форму жалобы можно скачать здесь. Название: Жалоба в НКРЭКУ (о непроведении пересчета в связи с приведением к стандартным условиям).

Напомним, в Украине с начала марта начали проверять операторов газораспределительных сетей из-за завышенных платежки на газ для потребителей.

Также напомним, что в Украине с начала марта начали проверять операторов газораспределительных сетей из-за завышенных платежек на газ для потребителей.

11 апреля АМКУ открыло дела по 20 облгазов Фирташа через доначисления лишних объемов потребленного природного газа потребителям.

Напомним:

В октябре 2018 года в среднем объемы доначислений за газ составили 1-1,5% от объема потребления, а уже в декабре-январе — около 5-10%.

Несмотря на это, в ноябре 2018 года НКРЭКУприняла 42 решения о запрете доначисления дополнительных объемов.

В конце года правительство обратилось к НКРЭКУ с просьбой провести проверки всех облгазов на соблюдение законодательства.

В декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями.

В начале марта НКРЭКУ объявила о начале проверки облгазов на предмет доначислений в платежки.

19 марта завершились проверки трех первых облгазов — Винницагаз, Волыньгаз, Киевоблгаз. Все они оказались нарушителями лицензионных условий.

По состоянию на 10 апреля оштрафованные облгазы не прекратили доначисления в платежках.

Экономическая правда