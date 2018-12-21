Гройсман дал старт проверке облгазов Фирташа

Правительство официально обратилось к НКРЭКУ с просьбой провести проверки всех облгазов на соблюдение законодательства.

Об этом сообщил премьер-министр Вололимир Гройсман в Twitter.

"Это монопольная история. С монополистами нужно действовать жестко, чтобы они не выходили за пределы здравого смысла и закона. Все, кто предоставляет людям услуги, должны уважать этих людей", - написал он.

Уряд офіційно звернувся до НКРЕКП з проханням провести перевірки усіх облгазів на дотримання законодавства. Це монопольна історія. З монополістами треба діяти жорстко, щоб вони не виходили за межі здорового глузду і закону. Усі, хто надає людям послуги, мають поважати цих людей. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 21 декабря 2018 г.

"Никаких предварительных начислений и доначислений от монополистов в платежках за тепло быть не может. Их оплачивать не нужно, и они не оказывают влияния на субсидии", - подчеркнул он.

Напомним, в декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями.

В Региональной газовой компании, управляющей газовым бизнесом Дмитрия Фирташа, заявили, что сумма перерасчета за прошлые периоды приведена в счетах информативно и не подлежит уплате. РГК обратилась к правительству с просьбой разработать механизм компенсации указанной в счетах задолженности.

Cумма рассчитана за время действия норм, которые были признаны незаконными решением суда, на которое ссылается РГК.

12 декабря Кабинет Министров принял решение проверить все облгазы в стране. Причиной проверок в правительстве называют "начисления облгазами дополнительных платежей" за потребленный населением газ.

Для этого правительство рекомендовало Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, совместно с Министерством энергетики, Министерством регионального развития, Министерством социальной политики, Антимонопольным комитетом и фискальной службой сформировать рабочую группу, в состав которой также войдут народные депутаты Украины.

"Их надо вжарить по первое число, потому что монополисты уже сели на голову и спустили ноги", - сказал ранее премьер-министр Владимир Гройсман.

Ранее ЭП сообщала, что Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг запретила операторам газораспределительной системы проводить доначисления в платежки за природный газ.

6 декабря НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что облгазы и газсбыты группы РГК Дмитрия Фирташа дезинформируют потребителей в квитанциях за оплату газа.

Экономическая правда