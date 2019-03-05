Началась проверка облгазов Фирташа из-за доначислений в платежках

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, объявила о начале проверки облгазов на предмет доначислений в платежки.

Об этом сообщила председатель НКРЭКУ в Facebook.

"В первой декаде марта мы начинаем широкомасштабную проверку исполнения решения НКРЭКУ о запрете операторов ГРМ осуществлять доначисления объемов природного газа за приведение к стандартным условиям. Проверка продлится пять дней, в ходе которой мы проведем детальный анализ фактического потребления газа населением и выставлены счета", - написала Кривенко.

В случае выявленных нарушений будут приняты соответствующие санкции, результаты проверки будут публично обнародованы и обсуждены, сообщила председатель НКРЭКУ.

По ее словам, нарушения в части доначисления в платежки потребителей осуществили 20 операторов газораспределительных сетей, осуществляющих свою деятельность в 15 областях Украины.

Это Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая области.

В октябре 2018 года в среднем объемы доначислений составили 1 - 1,5% от объема потребления, а уже в декабре-январе составили около 5-10%. Несмотря на это, в ноябре 2018 НКРЕКП приняла 42 решения о запрете доначисления дополнительных объемов.

"Все, что сейчас происходит, - это беззаконие со стороны различных снабжающих организаций. Я прошу: наведите порядок и защитите людей. Это четкое требование", - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман 5 марта на селекторном совещании по вопросам тарифообразования на местах.

Напоминаем:

НАК "Нафтогаз Украины" призвал бытовых потребителей природного газа без счетчиков, которые массово получают платежи, начисленные на основании завышенных норм потребления, направлять соответствующие жалобы на правительственную горячую линию.

В декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями.

В Региональной газовой компании, управляющей газовым бизнесом Дмитрия Фирташа, заявили, что сумма перерасчета за прошлые периоды приведена в счетах информативно и не подлежит уплате. РГК обратилась к правительству с просьбой разработать механизм компенсации указанной в счетах задолженности.

Cумма рассчитана за время действия норм, которые были признаны незаконнымирешением суда, на которое ссылается РГК.

12 декабря Кабинет Министров принял решение проверить все облгазы в стране. Причиной проверок в правительстве называют "начисления облгазами дополнительных платежей" за потребленный населением газ.

"Их надо вжарить по первое число, потому что монополисты уже сели на голову и спустили ноги", - сказал ранее премьер-министр Владимир Гройсман.

Кабинет министров в конце января 2019 года вернул пониженные нормы потребления газа для бытовых потребителей без счетчиков, в частности, установив норму в размере 3,29 куб. м.

Гройсман пообещал, что в случае оспаривания облгазами/газсбытами в судахутвержденных 30 января норм потребления правительство в ответ будет целенаправленно их снижать на 0,01 куб. м.

27 февраля Кабинет министров Украины снизил норму потребления газа для потребителей без счетчиков до 3,28 куб. м с 3,29 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением. Данное решение правительство приняло в ответ на оспаривание облгазами/газсбытами в судах принятых 30 января норм потребления.