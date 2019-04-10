Оштрафованные облгазы Фирташа не прекратили доначисления в платежках

Операторы газораспределительных сетей вопреки решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, продолжают начислять потребителям объемы газа по приведению к стандартным условиям.

Об этом сообщил заступни главы департамента по энергоэффективности НАК "Нафтогаз" Алексей Хабатюк на своей странице в Facebook.

"Облгазы проигнорировали решение НКРЭКУ и продолжают начислять потребителям лишние объемы газа. Винницкая, Волынская, Закарпатская, Запорожская, Черниговская - это неполный перечень областей, из которых поступает очередная волна жалоб потребителей", - написал Хабатюк.

Он подчеркнул, что все они входят в группу РГК Дмитрия Фирташа.

По информации Хабатюка, в счетах за март не только не был сделан пересчет с октября прошлого года, как того требовала НКРЭКУ, но и снова доначислен объемы за март.

"НКРЭКУ обязана провести очередную проверку и подтвердить факт игнорирования облгазами решений регулятора. Но Верховная Рада не может стоять в стороне, потому что, к сожалению, у регулятора по закону о рынке газа и о самом регуляторе ограничены полномочия. Этот вопрос энергобезопасности!" - добавил Хабатюк.

Напомним:

В октябре 2018 года в среднем объемы доначислений за газ составили 1-1,5% от объема потребления, а уже в декабре-январе — около 5-10%. Несмотря на это, в ноябре 2018 года НКРЕКП приняла 42 решения о запрете доначисления дополнительных объемов.

В конце года правительство обратилось к НКРЕКП с просьбой провести проверки всех облгазов на соблюдение законодательства.

В декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями.

НКРЭКУ зафиксировала нарушения двадцати облгазов в части приведения объемов газа к стандартным условиям и выставления завышенных счетов потребителям. В марте комиссия проводила в этих компаниях внеплановые проверки.

Ряд облгазов были оштрафованы на 850 тыс. каждый.

Ни один из оштрафованных облгазов не согласился с санкциями.

Суды отказали ПАО "Волыньгаз" и ПАО "Винницагаз" в остановке действия решений Нацкомиссии по наложению штрафов на компании.

Экономическая правда