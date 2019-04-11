АМКУ открыло дела по 20 облгазам Фирташа

Антимонопольный комитет рассматривает дела по признакам совершения 20 облгазами нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев в Facebook.

В частности, АМКУ рассматриваются дела относительно: "Винницагаза", "Волыньгаза", "Днепрогаза", "Днепропетровскгаза", "Житомиргаза", "Закарпатгаз", "Запорожгаза", "Ивано-Франковскгаза", "Киевоблгаза", "Криворожгаза", "Львовгаза", "Николаевгаза", "Ривнегаза", "Сумыгаза", "Тисменицагаза"," Харьковгаза", "Харьковгоргаза", "Хмельницкгаза", "Черновцыгаза", "Черниговгаза".

"Дела открыты по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынках распределения природного газа в пределах территорий лицензионной деятельности, закрепленных за соответствующими облгазами", — отмечается в сообщении.

Как пояснил Терентьев, основанием для этого стало доначисление облгазами лишних объемов потребленного природного газа потребителям.

"Такие действия облгазов приводят к дополнительным, необоснованным расходам потребителей", — подчеркнул глава АМКУ.

На данный момент комитет собирает доказательства в рамках открытых дел. Также ожидается информация от Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг и Министерства энергетики и угольной промышленности.

"После всестороннего выяснения обстоятельств дел и анализа полученной информации, комитетом будут приняты меры в соответствии с законодательством о защите экономической конкуренции", — резюмировал Терентьев.

Напомним, в Украине с начала марта стартовали проверки операторов газораспределительных сетей из-за завышенных платежек на газ для потребителей.

Проверки продлятся до середины апреля. Результаты будут публично обнародованы и обсуждены.

Напомним:

В октябре 2018 года в среднем объемы доначислений за газ составили 1-1,5% от объема потребления, а уже в декабре-январе — около 5-10%.

Несмотря на это, в ноябре 2018 года НКРЕКП приняла 42 решения о запрете доначисления дополнительных объемов.

В конце года правительство обратилось к НКРЕКП с просьбой провести проверки всех облгазов на соблюдение законодательства.

В декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями.

В начале марта НКРЕКП объявила о начале проверки облгазов на предмет доначислений в платежки.

19 марта завершились проверки трех первых облгазов — Винницагаз, Волыньгаз, Киевоблгаз. Все они оказались нарушителями лицензионных условий.

По состоянию на 10 апреля оштрафованные облгазы не прекратили доначисления в платежках.

Экономическая правда