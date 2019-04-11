На некоторых винах стоимость марки в 19 раз превышает ставку акциза — бизнес

Европейская Бизнес Ассоциация отмечает необходимость отменить марку акцизного налога на винах, где стоимость самой марки в 19 раз превышает ставку акциза.

Об этом говорится в заявлении ассоциации.

Согласно украинскому законодательству, в категорию алкогольных напитков, на которые нужно наносить марку, подпадают все напитки с содержанием спирта этилового свыше 8,5% объемных единиц.

В то же время, в вопросе акциза у бизнеса возникает вопрос о винодельческой продукции, на которой указан акциз даже не в копейках, а в десятых долях. Причиной этого является ставка акцизного налога на некоторые вина. Ведь согласно Налоговому кодексу (ст. 215), неигристого вина, сусло виноградное и т.п., прочность которых выше 1,2%, но не более 15% облагаются по ставке 0,01 грн за литр.

При этом стоимость самой марки составляет 0,19 грн за 1 шт. Однако, кроме расходов на изготовление марки, например, импортеры алкогольных напитков несут расходы на пересылку марок за границу для нанесения на бутылки, а также на непосредственное нанесение марки. Так, по подсчетам компаний-членов Ассоциации на 1 грн уплаченного акцизного налога приходится 278,6 грн дополнительных расходов бизнеса.

Причем, основная часть не поступает в бюджет Украины, а остается за рубежом, отмечает ЕБА.

Вместе с тем, согласно Регламенту ЕС 110/2008 по маркировке и защите наименования мест происхождения спиртных напитков, который подлежит адаптации украинской стороной, напитки, по кодам УКТВЭД 2203 (пиво из солода), 2204 (вина виноградные и т.д.), 2205 (вермут и т.д. ) 2206 (сидр и т.д.) и 2207 (спирт этиловый, неденатурированный, с концентрацией спирта 80 об.% или более т.п.), не считаются спиртными напитками.

Следовательно, и на территории Украины контроль за качеством такой продукции должен происходить не с помощью наличии марки акцизного налога, а Госпродпотребслужбой и ГФС - в соответствии с общим законодательством о безопасности продукции.

В ЕБА заявляют, что также необходимо обратить внимание на то, что без марок акцизного налога сегодня происходит обращение продукции с содержанием спирта до 8,5% (ведь на эту продукцию акцизная марка не наносится). И, при этом, контроль безопасности такой продукции осуществляется.

Поэтому вполне целесообразно ввести такую ​​же логику для продукции, указанной в ст. 215 Налогового кодекса, то есть крепостью от 1,2%, но не более 15%. Чтобы прозрачный бизнес, который и так платит все налоги, не нес нелогические налоговые нагрузки, которые, к тому же, идут не на пользу государственного бюджета и потребителей.

Бизнес-сообщество отмечает необходимость отменить марку акцизного налога на винах, где стоимость самой марки в 19 раз превышает ставку акциза. Для этого нужно внести изменения в Налоговый кодекс (ст.226). Соответствующие предложения бизнес уже предоставил правительству.

Как сообщалось ранее, в Украине могут изъять из продажи более 1 тысячи импортных видов виски в связи с определением понятия виски в Налоговом кодексе, которое вступит в силу 1 июля. В парламентском комитете по вопросам налоговой и таможенной политики пообещали исправить ошибку.

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Экономическая правда