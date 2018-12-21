Все разделы
Укр / Рус
Украинское вино: собственный виноград или импортное сырье

Украинское вино: собственный виноград или импортное сырье

Депутаты разрешили виноделам использовать сырье неукраинского происхождения без каких-либо ограничений. Что будет с качеством отечественных напитков? (укр)
Пятница, 21 декабря 2018, 13:26
Владимир Кучеренко
генеральный директор украинской корпорации по виноградарству и винодельческой промышленности "Укрвинпром"

Жодне свято в Україні не проходить без алкоголю, тим більше — без вина.

Дедалі частіше на святкових столах можна побачити не іноземні вина та коньяки, а українські — перевірені часом, якістю та ціною.

Здавалось би, ось вона — перемога, але і тут не все гладко.

Наприкінці листопада був ухвалений закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів".

Згідно з ним, виробникам для виготовлення вин і коньяків дозволяється використовувати сировину неукраїнського походження без будь-яких обмежень. Простими словами, недобросовісні виробники тепер цілком законно зможуть використовувати іноземну сировину сумнівної якості без обмежень.

Найчастіше це сировина, яка за стандартами країни-виробника непридатна для використання виноробами цієї країни. Чому ж тоді ми, українці, повинні вживати вина та коньяки, виготовлені з низькосортних матеріалів? У таких умовах може істотно погіршитися якість української продукції, а страждатимуть споживачі.

Це наштовхує на думку, що депутати Верховної Ради, які підтримали ці зміни, лобіюють власні інтереси та інтереси недобросовісних виробників. Вони забули, що є народними обранцями і повинні думати про майбутнє країни. До речі, вже не вперше українська виноградно-виноробна галузь страждатиме від нічних правок.

Зміни до закону нівелюють сам термін українське вино, адже в ньому може бути відсутня українська сировина. Така норма, до речі, суперечить законодавству ЄС. Воно ставить певні вимоги до виробництва товарів з "географічним зазначенням": не менше 85% сировини у них мусить походити винятково з цієї географічної зони.

У Митному кодексі України теж сказано, що товарами, повністю виробленими у цій країні, є лише ті, які на 100% виготовлені з вітчизняної сировини. Продукт України, виготовлений з імпортної сировини, вводить споживачів в оману.

Європейський комітет виробників вин на прохання "Укрвинпрому" надав роз'яснення щодо невідповідності положень нового закону вимогам європейських регламентів у виноградно-виноробній галузі. Це свідчить про те, що вектор гармонізації українського законодавства з європейським номінальний — як і обіцяний лобізм інтересів української виноградно-виноробної галузі.

2019 рік пройде під заступництвом Земляної свині — символу процвітання і багатства. Тож весь наступний рік обіцяє достаток і фінансове благополуччя, особливо людям із галузі землеробства, а значить, і виноробам. Сподіваюся, у тих, хто наполегливо працює і не боїться змін, усе налагодиться.

"Укрвинпром" та підприємства галузі звернулися до президента України з проханням підтримати виробників і доручити впорядкувати законодавство. Цього потребують не лише вітчизняні винороби, а вся країна та її громадяни.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
виноделие законодательство ЕС

powered by lun.ua
Материалы по теме
Украинские виноделы. Как фермер превращает Херсонщину в край вина 7 декабря 2018, 09:30
Как закарпатское вино завоевывает мир. Репортаж с "Шато Чизай" 9 ноября 2018, 14:22
Успешные украинские виноделы. Куда ехать за красным, белым и розовым? 30 октября 2018, 14:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте