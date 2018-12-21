Украинское вино: собственный виноград или импортное сырье

Жодне свято в Україні не проходить без алкоголю, тим більше — без вина.

Дедалі частіше на святкових столах можна побачити не іноземні вина та коньяки, а українські — перевірені часом, якістю та ціною.

Здавалось би, ось вона — перемога, але і тут не все гладко.

Наприкінці листопада був ухвалений закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів".

Згідно з ним, виробникам для виготовлення вин і коньяків дозволяється використовувати сировину неукраїнського походження без будь-яких обмежень. Простими словами, недобросовісні виробники тепер цілком законно зможуть використовувати іноземну сировину сумнівної якості без обмежень.

Найчастіше це сировина, яка за стандартами країни-виробника непридатна для використання виноробами цієї країни. Чому ж тоді ми, українці, повинні вживати вина та коньяки, виготовлені з низькосортних матеріалів? У таких умовах може істотно погіршитися якість української продукції, а страждатимуть споживачі.

Це наштовхує на думку, що депутати Верховної Ради, які підтримали ці зміни, лобіюють власні інтереси та інтереси недобросовісних виробників. Вони забули, що є народними обранцями і повинні думати про майбутнє країни. До речі, вже не вперше українська виноградно-виноробна галузь страждатиме від нічних правок.

Зміни до закону нівелюють сам термін українське вино, адже в ньому може бути відсутня українська сировина. Така норма, до речі, суперечить законодавству ЄС. Воно ставить певні вимоги до виробництва товарів з "географічним зазначенням": не менше 85% сировини у них мусить походити винятково з цієї географічної зони.

У Митному кодексі України теж сказано, що товарами, повністю виробленими у цій країні, є лише ті, які на 100% виготовлені з вітчизняної сировини. Продукт України, виготовлений з імпортної сировини, вводить споживачів в оману.

Європейський комітет виробників вин на прохання "Укрвинпрому" надав роз'яснення щодо невідповідності положень нового закону вимогам європейських регламентів у виноградно-виноробній галузі. Це свідчить про те, що вектор гармонізації українського законодавства з європейським номінальний — як і обіцяний лобізм інтересів української виноградно-виноробної галузі.

2019 рік пройде під заступництвом Земляної свині — символу процвітання і багатства. Тож весь наступний рік обіцяє достаток і фінансове благополуччя, особливо людям із галузі землеробства, а значить, і виноробам. Сподіваюся, у тих, хто наполегливо працює і не боїться змін, усе налагодиться.

"Укрвинпром" та підприємства галузі звернулися до президента України з проханням підтримати виробників і доручити впорядкувати законодавство. Цього потребують не лише вітчизняні винороби, а вся країна та її громадяни.