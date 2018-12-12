Рада узаконила виски

Верховная Рада на законодательном уровне определила понятие "виски".

Соответствующий закон с изменениями в Налоговый кодекс из "бюджетного пакета" обнародован на сайте парламента и в газете "Голос Украины", передает "Интерфакс-Украина".

Документ устанавливает, что виски - это алкогольный напиток, крепостью от 35 до 45 процентов объемных единиц с характерным ароматом, изготовленный по коньячной технологии из выдержанного в обугленных внутри дубовых бочках (емкостях с обугленной дубовой клепкой) зернового дистиллята.

Кроме того, в законе разграничено понятие "спирт этиловый денатурированный" и "спирт этиловый не денатурированный".

Ранее сообщалось, что украинские виноделы выразили общую позицию, которая согласуется с действиями правительства в части выполнения положений соглашения о ЗСТ Украина-ЕС в вопросе замены наименований продукции.

Экономическая правда