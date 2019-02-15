В Раде пообещали спасти виски от запрета

В парламентском комитете по вопросам налоговой и таможенной политики обещают исправить ошибку, из-за которой более тысячи импортных видов виски оказались под угрозой запрета.

Об этом сообщает Укринформ.

1 июля вступают в силу изменения в Налоговый кодекс Украины из так называемого "бюджетного пакета-2019". В части, касающейся акцизов на алкоголь, в частности, речь идет и об определении понятия "виски". Законом признано, что "виски - это алкогольный напиток, крепостью от 35 до 45 процентов объемных единиц с характерным ароматом, изготовленный по коньячной технологии из выдержанного в обугленных внутри дубовых бочках (емкостях с обугленной дубовой клепкой) зернового дистиллята".

Это определение противоречит международному законодательству - нормам ЕС, согласно которым в Европе установлено только минимальный предел концентрации спирта в объемном проценте в размере 40% - без верхней границы. Также там нет ни слова о коньячной технологии, ведь виски производят путем перегонки сусла.

В парламентском комитете утверждают, что это всего лишь "техническая ошибка".

Международная ассоциация виски рекомендует указать максимально возможную крепость напитка - 70%.

В прошлом году в Украину импортировали почти 70 тысяч литров виски с содержанием спирта более 45%, стоимостью свыше 170 миллионов.

Изменения в законодательство понадобились, чтобы в соответствии с нормами ЕС "шампанское" стало "игристым вином", а "коньяк" - "бренди". В соответствии с соглашением о свободной торговле, у Украины есть 10 лет, чтобы изменить названия упомянутых напитков.

Что касается "виски", то, по словам директора Института социально-экономической трансформации Ильи Несходовского, в отличие от "коньяка" и "шампанского", использование этого названия в Украине вообще не запретят. Речь идет только о производстве этого напитка исключительно по признанной в мире рецептуре.

"До сих пор в Украине активно выпускали под его названием продукцию, которая не соответствовала классическому рецепту этого напитка. Сейчас же вопрос урегулировали. И это, согласитесь, важно не только для международного имиджа нашей страны, но и для безопасности и защиты интересов внутреннего потребителя", - утверждает Несходовский.

Ранее исправить ошибку с виски призвали представители бизнеса.