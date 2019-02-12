Импортное виски может исчезнуть с прилавков магазинов

В Украине могут изъять из продажи более 1 тысячи импортных видов виски в связи с определением понятия виски в Налоговом кодексе, которое вступит в силу 1 июля.

Об этом говорится в сообщении Европейской бизнес ассоциации.

Согласно определению, виски - алкогольный напиток, крепостью от 35 до 45% объемных единиц с характерным ароматом, изготовленный по коньячной технологии из выдержанного в обугленных внутри дубовых бочках (емкостях с обугленной дубовой клепкой) зернового дистиллята.

Однако ЕБА подчеркивает, что оно противоречит международному законодательству - нормам ЕС, согласно которым в Европе установлен ​​лишь минимальный предел концентрации спирта в объемном проценте в размере 40% - без верхнего порога.

Также там нет ни слова о коньячной технологии, ведь виски производят путем дистилляции сусла.

Таким образом, международные производители имеют возможность производить виски с содержанием спирта более 45%, что предлагается запретить в Украине.

"По предварительным оценкам компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации, это более 1 000 видов продукции (более 45%), которая официально ввозится и за которую уплачиваются все налоги. Так, например, только в прошлом году было импортировано 68,995 тыс. литров виски с содержанием спирта более 45%, что в денежном эквиваленте составляет 170,96 млн гривен", - объяснила менеджер комитета по вопросам импорта и торговли алкогольными напитками ЕБА Кристина Линиченко.

По мнению ЕБА, существует объективная угроза того, что виски крепостью более 45% будет считаться некачественной и опасной продукцией, а значит будет подлежать утилизации в соответствии с законодательством.

Напоминаем:

В соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС Украина обязалась с 2026 года отказаться от использования защищенного географического указания "коньяк" для продукта отечественного производства.

Экономическая правда