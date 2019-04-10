Новости 10 апреля: о смартфонах вместо касс, наибольшую субсидию и потуги Насирова

О чем все говорили сегодня?

О потугах Насирова. Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал иск в Окружной административный суд столицы по объявлению конкурсов на должности руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы.

О неугомонных облгазах. Операторы газораспределительных сетей вопреки решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, продолжают начислять потребителям объемы газа по приведению к стандартным условиям.

О нелегких временах для Boeing. Американская Boeing Co. в марте не получила ни одного коммерческого заказа на самолеты 737, модель компании, которая продавалась лучше всего.

О 3 миллионах за выход из-под стражи. По делу о выводе 39 млн гривень из "Укргазбанка" Печерский райсуд Киева уменьшил размер залога для экс-совладельца банка Алексея Омельяненко в 30 раз - с 90 млн гривень до 3 миллионов гривень.

О смартфонах вместо касс. Государственная фискальная служба включила в реестр регистраторов расчетных операций 8 новейших моделей программных комплексов, предназначенных для регистрации расчетных операций.

О самой большой субсидии. В поселке Зачепиловка Харьковской области зафиксирована наибольшая сумма назначенной субсидии в размере 24,2 тысячи гривень в месяц.

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