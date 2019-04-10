На Харьковщине зафиксировали наибольший размер субсидии — более 24 тысяч

В поселке городского типа Зачепиловка Харьковской области зафиксировано наибольшую сумму назначенной субсидии в размере 24,2 тысячи гривен в месяц.

Об этом на запрос УНИАН сообщило Министерство социальной политики.

Как пояснили в ведомстве, размер назначенной субсидии зависит от размера установленных цен и тарифов на услуги, в частности тарифы поставщиков тепла для лицензиатов НКРЭКУ устанавливается самим регулятором, но значительная часть органов местного самоуправления уполномочены утверждать их самостоятельно.

Анализ таких случаев показал, что размеры установленных тарифов достигают нескольких сот гривень за квадратных метр.

В качестве примера ведомство приводит тариф на услугу централизованного отопления в городе Фастов Киевской области, где согласно решению местного исполкома, тариф составляет 126,54 грн за метр квадратный, а также пгт. Зачепиловка Харьковской области, где тариф составляет 4255,58 грн за 1 Гкал и 336,7 грн за 1 кв. м.

"Следует отметить, что не во всех случаях утверждение тарифов осуществляется должным образом, существуют факты назначения субсидий в крайне больших размерах, более 20 тыс. грн, однако явление не имеет массового характера", - информирует министерство.

"На данный момент правительство занимается вопросом введения на государственном уровне мониторинга тарифов на тепловую энергию, которые утверждены органами местного самоуправления, а также проверкой правильности осуществления расчетов соответствующих тарифов", - сказано в письме.

В министерстве напомнили, что субсидия назначается при наличии разницы между размером платы за жилищно-коммунальные услуги в рамках социальной нормы жилья, соцнормативов пользования такими услугами и размером обязательного процента платежа, определенного Кабмином.

"На сегодня размер обязательной части платежа за услуги для каждой семьи определяется индивидуально по общей формуле и зависит исключительно от размера среднемесячного дохода домохозяйства в расчете на одного человека", - сообщает Минсоцполитики.

Читайте также: Субсидия-2019: все о монетизации, новых правилах выплат и подсчете доходов