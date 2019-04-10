Насиров пытается через суд остановить конкурсы на должности глав налоговой и таможенной служб

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал иск в Окружной административный суд столицы относительно объявления конкурсов на должности руководителей Государственной таможенной и Государственной налоговой службы.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

В своем иске Насиров просит суд признать противоправными и недействительными распоряжения Кабинета министров "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности Председателя Государственной таможенной службы Украины" и "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности Председателя Государственной налоговой службы Украины".

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.

В свою очередь министр финансов Оксана Макарова в Facebook назвала такие действия Насирова попыткой остановить реформирования ГФС.

"Как узнать, что реформа движется в правильном направлении и конкурсы происходят прозрачно и их результаты беспокоят тех, кто не готов к созданию новой сервисной налоговой службы и новой сильной таможенной службы? Вот — в ход идут последние козыри — попытки остановить конкурсы с помощью суда", — написала Макарова.

Она добавила, что "нас это огорчит, но не остановит".

"Юридическая позиция относительно того, почему этот иск не имеет никаких других причин — чуть позже от наших юристов", — добавила министр.

Напомним:

В последние две недели перед Новым годом правительство приняло документы по реформе ГФС. Таким образом, Кабмин решил разделить ГФС на налоговую и таможенную службы.

Согласно тексту меморандума МВФ, обнародованному в январе, значительное количество юридических лиц, входящих в состав ГФС, будет ликвидирован в рамках реформы налогового администрирования.

Конкурсы на занятие должностей руководителей вновь служб проведут в течение трех месяцев после утверждения постановления Кабмина.

В начале марта 2019 года Кабмин разделил ГФС на налоговую и таможенную службы.

Однако в апреле экс-глава ГФС Роман Насиров, обвиняемый в злоупотреблении властью и подделке документов, подал электронную декларацию как глава ведомства.

Напомним, что по состоянию на 6 апреля на посты глав таможни и налоговой служб претендовали по 7 человек. Среди них и первый замминистра экономразвития и торговли Максим Нефьодов, который ранее заявил, что примет участие в конкурсе на должность главы таможни.

Экономическая правда