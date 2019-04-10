Впервые за 7 лет Boeing не получила ни одного заказа на самолеты 737

Американская Boeing Co. в марте не получила ни одного коммерческого заказа на самолеты 737, самую хорошо продаваемую модель компании.

Об этом со ссылкой на промышленный индекс Dow Jones сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что такая ситуация возникла впервые почти за семь лет.

В марте Boeing поставила всего 11 авиалайнеров 737 MAX. Для сравнения, в предыдущие два месяца показатель был выше более чем вдвое.

В начале года компания планировала, что по итогам года она отправит клиентам свыше 900 самолетов модели 737. Однако теперь аналитики ожидают, что их число скорее будет составлять около 750.

Напомним:

10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.

Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.

Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для своего 737 MAX.

12 марта Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.

13 марта Украина присоединилась к запрету.

13 марта Boeing провела презентацию самого длинного пассажирского самолета в мире, новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X для ограниченного круга участников.

Как заявили в самой компании 5 апреля, с середины этого месяца авиаконцерн сократит производство самолетов 737 Max.

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