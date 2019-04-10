Экс-совладельцу "Укргазбанка" уменьшили размер залога в 30 раз

По делу о выводе 39 миллионов гривень из "Укргазбанка" Печерский райсуд Киева уменьшил размер залога для экс-совладельца банка Алексея Омельяненко в 30 раз - с 90 миллионов гривень до 3 миллионов гривень.

Об этом сообщает Finbalance.

По данным источников издания, 9 апреля он вышел из изолятора временного содержания.

Омельяненко к национализации "Укргазбанка", состоявшейся в 2009 году, был одним из основных владельцев этого банка. По данным НБУ, сейчас ему принадлежит менее 1% акций финучреждения.

До августа 2009 года Омельяненко был членом наблюдательного совета Укргазбанка, а перед этим несколько лет работал заместителем главы правления банка.

19 февраля Печерский райсуд решил взять его под стражу. Другого подозреваемого, руководителя коммерческой структуры, отправили под домашний арест.

22 февраля Киевский апелляционный суд решил оставить Омельяненко под стражей до 10 апреля включительно с возможностью внесения залога в размере 90 млн грн.

По данным следствия, Омельяненко, используя подконтрольное ему предприятие (ООО "Контракт 2007") и влияние на должностных лиц банка, "во исполнение заранее разработанного преступного плана, организовал заключение 14.11.2008 между АБ "Укргазбанк" и ООО "Контракт 2007" договора аренды нежилых помещений № 1-11 / 08 и подписания 01.04.2009 акта приема-передачи к указанного договора аренды нежилых помещений, общей площадью 5 035,90 м2, находящихся по адресу: г.. Киев, ул. Старонаводницкая, 19, 21, 23, которыми банк фактически не пользовался и необходимость использования которых документально не подтверждена".

По оценкам Генпрокуратуры, в результате перечисления денежных средств на расчетный счет ООО "Контракт 2007" за предоставленные услуги по аренде нежилых помещений и за возмещение строительных работ нежилых помещений, "Укргазбанку" был нанесен материальный ущерб на общую сумму 39,1 млн грн.