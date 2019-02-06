К коалиции за отмену земельного моратория присоединились 5 организаций

Общественная коалиция за отмену земельного моратория увеличилась еще на 5 организаций.

В состав коалиции входит уже 48 организаций, представляющих аграрный бизнес, фермерские хозяйства, правозащитников, финансовый сектор, антикоррупционные, общественные организации, независимые аналитические центры и СМИ.

Среди новых подписантов Меморандума о создании Коалиции - ОО "Антикоррупционный офис", Центр общественного мониторинга и исследований, Акционерное общество "Украинская биржа", ООО "Шнайдер Групп", ООО Триада МК.

Также, теперь в коалицию могут присоединиться физические лица: собственники земельных паев, фермеры, общественные деятели, эксперты, политики. В частности, среди новых членов Коалиции - юрист, эксперт по конституционному праву, преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального университета "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого" Всеволод Речицкий, а также известный украинский писатель и общественный деятель Олег Пономарь.

Поддержать инициативу можно по ссылке.

Напомним:

4 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении действия земельного моратория до 2020 года, хотя МЭРТ предложило Порошенко ветировать закон.

В то же время, этим законом Кабмин обязан до 1 марта 2019 представить на рассмотрение парламента законопроект "Об обороте земель".

В декабре 2018 рабочая группа аграрного комитета Верховной Рады также подготовила свое видение формата рынка земли.

22 августа 2018 года вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека. Конституционный суд Украины отказался оценивать конституционность моратория, несмотря на решение ЕСПЧ.

Общественная коалиция за отмену моратория на землю создана 21 июня 2018 года. Среди инициаторов и членов Коалиции - Центр экономической стратегии, Украинский клуб аграрного бизнеса, Независимая ассоциация банков Украины, Украинский Хельсинский союз за права человека, Ассоциация "Укрсадпром", Союз украинских предпринимателей, Семенная ассоциация Украины, Стратегическая группа советников по поддержке реформ (SAGSUR) и другие.

Полный текст меморандума и состав участников коалиции читайте в статье на Экономической правде: Почему мы подписали Меморандум за отмену моратория на продажу земли

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Экономическая правда