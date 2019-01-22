Аграрный комитет представил законопроект о рынке земли

Аграрный комитет парламента, не дождавшись от Кабмина представления в Верховную Раду законопроекта "Об обороте земель", разработал собственный.

Об этом говорится в статье на ЭП Как будут продавать и покупать землю: новый законопроект.

В декабре 2018 проект был представлен на заседании рабочей группы аграрного комитета. Его обсуждение состоялось 16 января, а в течение 2019 его планируют обсудить в широком кругу на уровне местных общин.

Законопроект предлагает, в частности:

- Иностранцы и иностранные компании не смогут воспользоваться правом владения украинским землей. К полноценному запуску рынка земли будет действовать переходный период. Авторы инициативы предлагают, чтобы в течение 2019-2024 годов право покупать землю получили только физические лица - граждане Украины.

- Гражданин Украины может быть учредителем или членом только одного фермерского хозяйства.

- После 2024 право покупать землю предлагается предоставить украинским аграрным компаниям, которые последние три года являются сельскохозяйственными производителями, то есть доходы которых от реализации выращенной ими аграрной продукции за последние три года составили более 75%.

- Украинские компании смогут сконцентрировать 30% аграрных земель района, 15% земель области, 0,5% земель Украины. По решению областного совета, общий размер участков компаний на территории области может быть уменьшен.

- Авторы проекта считают, что цена на землю должна равняться экспертной денежной оценке, установленной на время продажи участка, кроме выставлены на земельные торги. Цена не может быть ниже нормативно-денежной оценки.

- Владельцы будут иметь право продавать землю через электронные аукционы. Государственную и коммунальную землю предлагается реализовывать только через электронные аукционы.

Закон о продлении моратория до 1 января 2020 обязывает правительство подать законопроект "Об обороте земель" до 1 марта 2019 года. Однако уверенности, что Кабинет министров "созреет" к этому времени не имеет никто.

Президент, еще одна ветвь власти с правом законодательной инициативы, в последние месяцы несколько раз выражал поддержку внедрению рынка земли, однако собственного законопроекта ни разу не подавал.

Итак, инициатива аграрного комитета - единственное реальное свидетельство реализации властью земельной реформы. Если рабочая группа хочет разработать акт, который сбалансирует интересы всех заинтересованных сторон, ей стоит вернуться к содержанию переходных положений, привлекая к обсуждению широкий круг стейкхолдеров.

Подробнее читайте в статье: Как будут продавать и покупать землю: новый законопроект

Напомним:

17 января Верховная Рада отклонила проект постановления об отмене решения о продлении запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель.

Проект постановления был направлен на отмену решения Верховной Рады от 20 декабря 2018 года о принятии в первом чтении и в целом проекта Закона Украины "О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель".

Общественная коалиция за отмену моратория призвала президента Петра Порошенко ветировать закон.

22 августа 2018 года вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека. Конституционный суд Украины отказался оценивать конституционность моратория, несмотря на решение ЕСПЧ.

За отмену моратория на продажу земли выступают уже около 1,5 тысячи организаций.

Общественная коалиция за отмену моратория на землю создана 21 июня 2018 года. Полный текст меморандума и состав участников коалиции читайте в статье на Экономической правде: Почему мы подписали Меморандум за отмену моратория на продажу земли

Экономическая правда