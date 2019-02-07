Вступил в силу закон о продлении земельного моратория

7 февраля в Украине вступил в силу закон о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения на год - до 1 января 2020 года.

Накануне закон № 2666-VІІІ "О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения "Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель" был опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Документ предусматривает, что до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2020 года, запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ; купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, кроме изъятия (выкупа) их для общественных нужд; купля-продажа или иным способом отчуждение земельных участков и изменение целевого назначения (использования) земельных участков, находящихся в собственности граждан и юридических лиц для ведения товарного сельскохозяйственного производства.

Напомним:

4 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении действия земельного моратория до 2020 года, хотя МЭРТ предложило Порошенко ветировать закон.

В то же время, этим законом Кабмин обязан до 1 марта 2019 представить на рассмотрение парламента законопроект "Об обороте земель".

В декабре 2018 рабочая группа аграрного комитета Верховной Рады также подготовила свое видение формата рынка земли.

22 августа 2018 года вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека. Конституционный суд Украины отказался оценивать конституционность моратория, несмотря на решение ЕСПЧ.

6 февраля 2019 года общественная коалиция за отмену земельного моратория увеличилась еще на 5 организаций. Поддержать инициативу можно по ссылке.

Полный текст меморандума и состав участников коалиции читайте в статье на Экономической правде: Почему мы подписали Меморандум за отмену моратория на продажу земли

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Экономическая правда