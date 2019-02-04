Game over: Порошенко подписал закон о земельном моратории

Президент Украины Петро Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 2020 года.

Об этом сообщается на странице законопроекта № 2666-VIII на сайте Верховной Рады.

Впервые мораторий был введен в 2001 году. С 2002 года мораторий начал действовать как временная мера с целью обеспечения нормативного урегулирования земельных отношений и создания инфраструктуры рынка земли, после чего Верховная Рада неоднократно его продлевала.

МЭРТ предложило Порошенко ветировать закон.

"По оценкам Всемирного банка, введение рынка земли создало бы возможности для роста ВВП Украины ежегодно на дополнительных 0,6-1,6 процентных пунктов и позволило бы привлекать около 1,5 млрд долларов дополнительных инвестиций в год, дать толчок к развитию сельскохозяйственного и финансового секторов и сельской местности", - заявили в МЭРТ.

Напомним:

17 января Верховная Рада отклонила проект постановления об отмене решения о продлении запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель.

Проект постановления был направлен на отмену решения Верховной Рады от 20 декабря 2018 года о принятии в первом чтении и в целом проекта Закона Украины "О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель".

Общественная коалиция за отмену моратория призвала президента Петра Порошенко ветировать закон.

22 августа 2018 года вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека. Конституционный суд Украины отказался оценивать конституционность моратория, несмотря на решение ЕСПЧ.

За отмену моратория на продажу земли выступают уже около 1,5 тысячи организаций.

Общественная коалиция за отмену моратория на землю создана 21 июня 2018 года. Полный текст меморандума и состав участников коалиции читайте в статье на Экономической правде: Почему мы подписали Меморандум за отмену моратория на продажу земли

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Экономическая правда