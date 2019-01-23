МЭРТ предложило Порошенко ветировать закон о продлении земельного моратория

Минэкономразвития предлагает президенту Украины применить право вето к Закону Украины №2666-VIII, которым продолжается запрет продажи сельскохозяйственных земель до 1 января 2020 года.

Об этом сообщается на сайте министерства.

23 января соответствующее заключение Минэкономразвития подписал первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

МЭРТ ссылается на статью 41 Конституции и решение Европейского суда по правам человека, который признал, что абсолютный запрет продажи или любого другого способа отчуждения земель сельскохозяйственного назначения в Украине нарушает положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"По оценкам Всемирного банка, введение рынка земли создало бы возможности для роста ВВП Украины ежегодно на дополнительных 0,6-1,6 процентных пунктов и позволило бы привлекать около 1,5 млрд долларов дополнительных инвестиций в год, дать толчок к развитию сельскохозяйственного и финансового секторов и сельской местности", - говорится в сообщении МЭРТ.

"С другой стороны, отсутствие рынка земли ухудшает благосостояние 6,9 млн украинцев - владельцев земельных паев. В условиях ослабленной конкуренции при отсутствии рынка земли, владельцы получают за аренду участков плату, заниженную в 5 раз: 50 долларов за га в год вместо 250 долларов за га - как в Болгарии или Польше", - отметили в министерстве.

МЭРТ указывает на то, что отсутствие рынка земли побуждает фермеров инвестировать в выращивание преимущественно однолетних культур - подсолнечника или рапса, которые наиболее истощают землю. Только с 2004 года по 2012 год Украина потеряла до 43 тыс. га площадей многолетних культур. По расчетам Всемирного банка, инвестируя в однолетние культуры вместо многолетних, фермер ежегодно теряет около 1 тыс. долларов добавленной стоимости с каждого га.

По оценкам Центра экономической стратегии, местные общины и государственный бюджет ежегодно недополучают около 2,8 млрд грн налоговых поступлений из-за отсутствия легального оформления сделок с фактической продажи земельных участков.

Напомним:

17 января Верховная Рада отклонила проект постановления об отмене решения о продлении запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель.

Проект постановления был направлен на отмену решения Верховной Рады от 20 декабря 2018 года о принятии в первом чтении и в целом проекта Закона Украины "О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель".

Общественная коалиция за отмену моратория призвала президента Петра Порошенко ветировать закон.

22 августа 2018 года вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека. Конституционный суд Украины отказался оценивать конституционность моратория, несмотря на решение ЕСПЧ.

За отмену моратория на продажу земли выступают уже около 1,5 тысячи организаций.

Общественная коалиция за отмену моратория на землю создана 21 июня 2018 года. Полный текст меморандума и состав участников коалиции читайте в статье на Экономической правде: Почему мы подписали Меморандум за отмену моратория на продажу земли

Читайте также: Как будут продавать и покупать землю: новый законопроект

Экономическая правда