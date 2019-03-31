Новости выходных: "ночной экспресс", терминал F и повышение тарифов "Укрзализныци"
О дефиците платежного баланса. Этот показатель в феврале 2019 года составил 248 миллионов долларов по сравнению с профицитом в феврале 2018 года на уровне 253 миллиона долларов.
О деньгах Лазаренко. Экс-премьер Украины Павел Лазаренко и министерство юстиции США не успели до выборов 31 марта договориться о возврате более 200 млн долларов, арестованных на его оффшорных счетах.
О ночном экспрессе. АО "Укрзализныця" запустила в первый рейс новый поезд категории "ночной экспресс" №9/10 Киев-Мариуполь.
О тарифах на грузовые перевозки. "Укрзализныця" 30 марта провела индексацию тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в пределах Украины на 14,2%.
О запуске терминала F. 31 марта международный аэропорт "Борисполь" начал эксплуатацию терминала F в тестовом режиме.
О коррупции в энергетике. НАБУ приобщит аудиозаписи и другие материалы, обнародованные в расследовании программы "Схемы" о коррупции в энергетике, к уголовному производству, которое расследуют детективы бюро.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua