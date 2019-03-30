Дефицит платежного баланса Украины резко вырос

Дефицит платежного баланса Украины в феврале 2019 года составил 248 миллионов долларов по сравнению с профицитом в феврале 2018 года на уровне 253 миллиона долларов.

Об этом говорится в данных Национального банка.

По сравнению с январем 2019 года (дефицит 68 млн долларов) этот показатель вырос в 3,6 раза.

В результате по итогам двух месяцев дефицит платежного баланса увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 61,2% – до 316 млн долларов.

Дефицит текущего счета в феврале составил 381 млн долларов из-за расширения дефицита торговли товарами. Месяцем ранее был зафиксирован профицит текущего счета в размере 527 млн долларов.

Экспорт товаров рос меньшими темпами чем их импорт - 7,3% и 14,9% соответственно, в отличие от января, когда экспорт товаров вырос на 9,6%, а импорт снизился на 0,2%.

Объемы экспорта товаров составили 3,6 млрд долларов. Объемы импорта товаров составили 4,6 млрд долларов.

Дефицит торговли товарами расширился до 1,1 млрд долларов (в январе - 235 млн долларов).

Чистое внешнее заимствование (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в феврале составило 379 млн долларов (в феврале 2018 года чистое кредитование составило 56 млн долларов).

Экономическая правда