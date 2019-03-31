"Укрзализныця" повысила тарифы на грузовые перевозки

"Укрзализныця" 30 марта провела индексацию тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в пределах Украины на 14,2%.

Об этом сообщил директор по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрей Рязанцев, передает пресс-служба компании.

Как отмечается, мартовское повышение - это первый этап на пути к внедрению постоянно действующей модели автоматической индексации тарифов на индекс цен производителей промышленной продукции.

"Новая концепция тарифообразования на железнодорожном транспорте должна быть разработана "Укрзализныцей" совместно с участниками рынка до 1-го июля 2019 года", - сообщили в компании.

Напомним, 22 марта Государственная регуляторная служба своим решением согласовала индексацию тарифов на грузовые перевозки на уровень прошлогоднего индекса цен производителей.

Соответствующий приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции и 30 марта опубликован в издании "Урядовый курьер".

Таким образом, тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины проиндексированы на 14,2%.

Экономическая правда