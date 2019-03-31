Аэропорт "Борисполь" начал эксплуатацию терминала F
31 марта международный аэропорт "Борисполь" начал эксплуатацию терминала F в тестовом режиме.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Таким образом, с 31 марта в аэропорту работает два терминала - D и F. Соответственно, пассажирам важно уточнять терминал отправления перед выездом в аэропорт для своевременного прибытия на правильное место вылета.
"Уже с начала функционирования терминала F пограничниками оформлен один авиарейс на прилет и пять - на вылет, кроме того пограничники обеспечили надлежащее оформление 200 граждан, прибывших в Украину, и 720 граждан, которые уже вылетели из нее", - говорится в сообщении.
До конца дня ожидается оформление 27 рейсов и почти 5 тысяч пассажиров.
Напомним, решение о переходе в терминал F приняли авиакомпании Laudamotion и Ryanair, как точку базирования терминал F выбрал и перевозчик - SkyUp Airlines.
В перспективе планируется, что часть рейсов через терминал F также будут выполнять авиакомпании: YanAir, Bravo Airways, Bukovyna, FANair, Wind Rose. Перечень авиакомпаний может несколько меняться время от времени.
Экономическая правда
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