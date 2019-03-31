"П. дал добро": НАБУ приобщит материалы "Схем" к расследованию

Национальное антикоррупционное бюро приобщит аудиозаписи и другие материалы, обнародованные в расследовании программы "Схемы" о коррупции в энергетике, к уголовному производству, которое расследуют детективы бюро.

Об этом сообщает в субботу пресс-служба НАБУ.

"Речь идет о деле о злоупотреблениях со стороны должностных лиц ряда облэнерго, в результате которых интересам государства нанесен ущерб более чем 1,2 млрд грн путем совершения сделок, которые противоречили законодательству в сфере электроэнергетики", - отметили в бюро.

Там сообщили, что двое из фигурантов сюжета журналистов - председатель правления ЗАО "ХК "Энергосеть" и и.о. генерального директора ОАО "Запорожьеоблэнерго" - уже имеют статус подозреваемых в делах НАБУ.

"Первого из них разыскали компетентные органы в Германии - сейчас идет процедура его экстрадиции в Украину", - говорится в сообщении.

Напомним:

28 марта журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике.

Подозреваемый в хищении средств экс-депутат и бизнесмен Дмитрий Крючков утверждает, что ближайшее окружение президента Петра Порошенко курировало аферы в энергетическом комплексе и получало от этого значительную часть прибыли.

У действующего главы государства Петра Порошенко расследование программы "Схемы" назвали черным предвыборным пиаром и заявили, что фигурант расследования Игорь Кононенко готовит иск в зарубежный суд на "Радио Свобода".

Генеральная прокуратура Украины направила запрос в Германию на экстрадицию Дмитрия Крючкова.



Ранее "Украинская правда" уже писала в своем расследовании о компании "Енергомережа", которая скупала долги у "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании.



В июле 2016 НАБУ объявило Крючкова в розыск. В начале 2017 Интерпол объявил его в международный розыск.

В мае 2017 года суд заочно арестовал бывшего председателя правления АО "Холдинговая компания "Энергосети" и экс-нардепа Дмитрия Крючкова.

В апреле 2018 года стал известно, что Дмитрия Крючкова задержали в Германии.

В мае Крючков вышел из немецкой тюрьмы под залог.



В ноябре 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры составили письменное уведомление о подозрении Крючкову.

Украинская правда