Новости 28 марта: об увольнении главы "Укрнафты", грязных деньгах и прощании с пластиком

О чем все говорили сегодня?

Об увольнении главы "Укрнафты". Акционеры ПАО "Укрнафта" на собрании акционеров, состоявшемся 28 марта, проголосовали за досрочное прекращение с 30 апреля 2019 полномочий главы правления Марка Роллинса.

О прощании с пластиком. Европейский парламент одобрил новый закон, запрещающий использование одноразовых пластиковых изделий.

О зарплате главы "Энергоатома". В проекте финансового плана "НАЭК" Энергоатом "на 2019 больше нет упоминания о премировании президента госпредприятия Юрия Недашковского в размере 21,6 миллиона гривень.

О проверке авиаперевозчиков. Антимонопольный комитет открыл дело на предмет возможных признаков нарушения конкурентного законодательства в действиях авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и других авиаперевозчиков.

О грязных деньгах. Расследователи установили, как беглый президентВиктор Янукович и экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт участвовали в отмывании денег через Swedbank.

О "Борисполе". Международный аэропорт "Борисполь" сохранил третье место в рейтинге "Лучшие аэропорты в Восточной Европе 2019" от британской консалтинговой компании Skytrax.

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