МАУ попала под проверку из–за новых правил перевозки багажа

Антимонопольный комитет открыл дело на предмет возможных признаков нарушения конкурентного законодательства в действиях авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и других авиаперевозчиков.

Об этом написал глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в колонке на Экономической правде.

Новые правила перевозки багажа и ручной клади вступили в силу с 15 января 2019 года.

Пассажиры, которые приобрели билеты, в стоимость которых не входит перевозка зарегистрированного багажа, могут взять с собой на борт самолета лишь 1 место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более чем 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

Кроме того, каждый пассажир МАУ, независимо от класса обслуживания и тарифа, по которому он приобрел свой билет, получит возможность взять с собой еще одну дополнительную единицу ручной клади весом до 5 кг и размерами не более чем 40x30x10 см, предварительно оплатив за ее провоз сбор в размере 15 евро.

Любые дополнительные личные вещи, например, пакеты Duty Free, ноутбук, пресса для чтения, фотоаппарат, бинокль, портплед должны быть упакованы в место ручной клади.

"В обосновании таких изменений компании ссылаются на необходимость обеспечения дешевизны билетов.

Но МАУ никогда не позиционировал себя как перевозчик–лоукостер ", - пишет Хмельницкий.

Более того, введение МАУ новых условий к перевозке ручной клади никак не повлияло на цену билетов и качество услуг, говорят в АМКУ.

Отмечается, что исследование касается не только признаков нарушения конкурентного законодательства украинской компанией МАУ, но и других авиаперевозчиков, в т.ч. Ryanair и Wizz Air.

В АМКУ напомнили, что совершение действий, определенных законом как недобросовестная конкуренция, влечет за собой наложение штрафа в размере до 5% дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг) предприятия за последний отчетный год.

Рекомендуем почитать: Ручная кладь и багаж: правила перевозки Wizz Air, МАУ, Ryanair и других авиакомпаний

Экономическая правда