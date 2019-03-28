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Акционеры проголосовали за смену главы "Укрнафты"

Четверг, 28 марта 2019, 14:32
 

Акционеры ПАО "Укрнафта" на состоявшемся 28 марта собрании акционеров проголосовали за досрочное прекращение с 30 апреля 2019 года полномочий главы правления Марка Роллинса.

Об этом сообщил один из участников собрания агентству "Интерфакс-Украина".

Также они проголосовали за избрание временно исполняющем эти обязанности Олега Геза.

Напомним, Олег Гез пришел в "Укрнафту" в 2016 г. и является креатурой Феликса Лунева, курирующего коммерческий блок компании. Ранее Гез длительный период работал непосредственно под руководством Лунева в группе компаний ТНК и ТНК-ВР в Украине.

Кроме того, акционеры обновили состав набсовета согласно ранее обнародованной повестке и дали согласие на покупку НАК "Нафтогаз Украины" 4 млрд куб м газа добычи "Укрнафты".

Ранее сообщалось, что акционеры "Укрнафты" планируют прекратить полномочия председателя правления компании Марка Роллинса с 30 апреля 2019 года.

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