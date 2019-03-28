Акционеры проголосовали за смену главы "Укрнафты"
Акционеры ПАО "Укрнафта" на состоявшемся 28 марта собрании акционеров проголосовали за досрочное прекращение с 30 апреля 2019 года полномочий главы правления Марка Роллинса.
Об этом сообщил один из участников собрания агентству "Интерфакс-Украина".
Также они проголосовали за избрание временно исполняющем эти обязанности Олега Геза.
Напомним, Олег Гез пришел в "Укрнафту" в 2016 г. и является креатурой Феликса Лунева, курирующего коммерческий блок компании. Ранее Гез длительный период работал непосредственно под руководством Лунева в группе компаний ТНК и ТНК-ВР в Украине.
Кроме того, акционеры обновили состав набсовета согласно ранее обнародованной повестке и дали согласие на покупку НАК "Нафтогаз Украины" 4 млрд куб м газа добычи "Укрнафты".
Ранее сообщалось, что акционеры "Укрнафты" планируют прекратить полномочия председателя правления компании Марка Роллинса с 30 апреля 2019 года.
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