"Борисполь" сохранил место в Топ-3 аэропортов восточной Европы

Международный аэропорт "Борисполь" сохранил третье место в рейтинге "Лучшие аэропорты в Восточной Европе 2019" от британской консалтинговой компании Skytrax.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На первом месте в рейтинге аэропорт "Будапешт", на втором – "Таллин".

Четвертое место занял аэропорт "Бухарест", пятое – "Белград".

В прошлогоднем рейтинге "Лучшие аэропорты в Восточной Европе 2018" "Борисполь" также занял третье место.

Skytrax —британская частная консалтинговая компания, специализирующаяся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами. Основана в 1989 году.

Напомним, в 2018 году пассажиропоток украинских аэропортов впервые превысил 20 миллионов за год.

Между тем, немецкая Deutsche Lufthansa AG обогнала Air France-KLM Group, и впервые после слияния французского и голландского перевозчиков в 2004 году стала крупнейшей авиакомпанией Европы.