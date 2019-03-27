Новости 27 марта: тариф на электричество, цветные металлы и облегчение для бизнесменов
О цветных металлах. Спрос на электрокары поднял вопрос наличия запасов и возможности добычи лития, никеля, кобальта и марганца. Украина имеет запасы этих металлов и в будущем может поставлять их на мировой рынок.
Об облегчении для бизнесменов. Для облегчения условий ведения бизнеса и повышения позиций Украины в международном рейтинге Doing Business, Минэкономразвития разработало специальное комплексное постановление.
О Google Pay. Компания "Google Украина" официально запустила услугу Google Pay по онлайн-оплате.
Об обысках в порту. На территории Бердянского морского торгового порта сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыски.
О тарифе на электричество. НКРЭКУ сохранит низкий тариф на электроэнергию для населения. Доходы ДТЭК Ахметова не уменьшатся, разницу между рыночной и регулируемой ценой покроет "Энергоатом".
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