Новости 27 марта: тариф на электричество, цветные металлы и облегчение для бизнесменов

О цветных металлах. Спрос на электрокары поднял вопрос наличия запасов и возможности добычи лития, никеля, кобальта и марганца. Украина имеет запасы этих металлов и в будущем может поставлять их на мировой рынок.

Об облегчении для бизнесменов. Для облегчения условий ведения бизнеса и повышения позиций Украины в международном рейтинге Doing Business, Минэкономразвития разработало специальное комплексное постановление.

О Google Pay. Компания "Google Украина" официально запустила услугу Google Pay по онлайн-оплате.

Об обысках в порту. На территории Бердянского морского торгового порта сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыски.

О тарифе на электричество. НКРЭКУ сохранит низкий тариф на электроэнергию для населения. Доходы ДТЭК Ахметова не уменьшатся, разницу между рыночной и регулируемой ценой покроет "Энергоатом".

Вы хотите знать больше?

Выборы-2019. Что кандидаты пообещали украинскому бизнесу

Налог на выведенный капитал, замена ЕСВ, сохранение "упрощенки" и реформа контролирующих органов — что готов сделать для бизнеса каждый кандидат в президенты. (укр)

Есть по-европейски: что получат украинцы в новых законах о продуктах

Пищевые продукты и еда в ресторане станут безопасными. Что об этом нужно знать, и причём здесь Евросоюз?(укр)