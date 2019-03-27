Популярность электрокаров поднимет спрос на цветные металлы из Украины — Госгеонедра

Спрос на электрокары поднял вопрос наличия запасов и возможности добычи лития, никеля, кобальта и марганца. Украина имеет запасы этих металлов и в будущем может поставлять их на мировой рынок.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы геологии и недр Украины на Правительственном портале.

Цветные металлы нужны для изготовления аккумуляторов.

В Государственной службе геологии и недр отметили, что по количеству залежей некоторых из них Украина занимает первое место в мире, геологические запасы других требуют дальнейшего изучения и привлечения инвестиций.

Украина занимает первое место в мире по подтвержденным запасам марганца и второе место по объему общих запасов.

В Днепропетровской и Запорожской областях расположен крупнейший по залежам марганца в мире Никопольский марганцеворудный бассейн.

Балансовые запасы марганца на Никопольском, Федоровском (Днепропетровская и Хероснька обл.) И Велико-Токмакском месторождении составляют 2,37 млн т, внебалансовые - 53 млн т, запасы упомянутого шламохранилища составляют 6,35 млн т.

В 2018р добыча марганцевых руд проводилась на Никопольском месторождении (добыто 3535 тыс т) и на шламохранилище (237,3 т).

Месторождения никеля и кобальта расположены в Кировоградской и Днепропетровской областях.

12 месторождений никеля содержат 217,8 тыс. т балансовых и 121,2 тыс. т внебалансовых запасов.

Балансовые запасы кобальта учитываются по 11 кобальтосодержащих силикатно-никелевых месторождениях и составляют 9859 т (внебалансовые - 8020 т).

Месторождения лития расположены в Кировоградской, Донецкой, Днепропетровской и Житомирской областях.

Объем запасов лития, в соответствии с законодательством, составляет государственную тайну.

В 2017-2018 гг спецразрешения на добычу лития получили ООО "Петро-Консалтинг" и ООО "Региональные инвестиционные технологии", однако добыча не проводилась.

В Госгеонедрах отметили, что сегодня иностранные компании достаточно активно проявляют интерес к добыче цветных металлов на территории Украины. Среди заинтересованных сторон - Бразилия, Китай, Япония, Канада, США, Австрия и украинские компании с иностранными инвестициями.

Служба также сообщает, что Европа на 100% зависит от импортных поставок ниобий-танталовых руд и еще ряда других редкоземельных полезных ископаемых, поэтому страны ЕС ищут возможности реализации проектов по поиску и добыче такого сырья в Украине.

22 апреля Государственная служба геологии и недр Украины проведет через систему Прозоро.Продажи третий электронный аукцион, на который выставлено 9 участков с залежами редкоземельных пород, янтаря, бериллия, графита, воды, глины и известняка.

Напомним, 6 марта в Украине прошли сразу 3 уникальные аукциона в электронной торговой системе ProZorro.Продажи. Впервые они касались прав на недропользование.

Рост стоимости лотов составил около 96 млн от объявленной стоимости, это более чем в 3 раза - от 45 млн грн до 141 млн грн. За один из лотов велась особенно серьезная борьба: победитель среди 4-х участников аукциона заплатил цену, на 479% больше от объявленной стоимости прав на пользование участком.