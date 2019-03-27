Украинцы смогут рассчитываться онлайн через Google Pay

Компания "Google Украина" официально запустила услугу Google Pay по онлайн-оплате.

Об этом говорится в пресс-релизе украинской "дочки" Google.

"Теперь благодаря Google Pay онлайн при оплате в интернет-магазинах не нужно каждый раз заново вводить данные платежной карты, что сокращает время покупки и удобно как для пользователей, так и для онлайн-продавцов", – заявил директор "Google Украина" Дмитрий Шоломко.

По его словам, сегодня возможность оплаты через Google Pay на сайте или в приложении доступна для клиентов Wayforpay и Portmone.

"Однако мы работаем над интеграцией с новыми партнерами и постепенно будем расширять список", – отметил он.

Новую опцию уже подключили 6500 онлайн-магазинов. Среди них такие как "Алло", "Интертоп", "Якабу", "Карабас", "Гудвайн", "Доминос" и другие. Также над интеграцией Google Pay в свои приложения работает Uklon.

Как это работает

При использовании Google Pay не нужно каждый раз заполнять длинные формы с данными платежа.

Проводя оплату в интернете, Google Pay не передает информацию о кредитной карте продавцу, а в случае потери телефона, его можно удаленно заблокировать с помощью дополнительного пароля, или удалить все данные.

При этом нет необходимости деактивировать кредитную карту, поскольку ее данных в телефоне нет.

По состоянию на конец марта партнерами Google Pay в Украине являются уже 19 банков. Число точек, где можно оплачивать покупки с помощью этой услуги, превышает 200 тысяч.

Как сообщалось, "Google Украина" констатирует проникновение смартфонов в Украине на уровне 57% на конец второго квартала 2018 года.

До 2025 года компания ожидает четырехкратного роста количества мобильных пользователей интернета.

Напомним, Google в партнерстве с Mastercard и Приватбанком объявили о запуске в Украине глобального сервиса Android Pay (теперь Google Pay) в ноябре 2017 года.

Как ранее сообщалось, Google Pay надеется потеснить Apple Pay с помощью "Приват24".

Так, "Приватбанк" и Google предоставили клиентам возможность добавлять банковские карты к сервису бесконтактной оплаты Google Pay напрямую из "Приват24".

Отмечается, что "Приват24" на Android пользуются свыше 6 миллионов человек. То есть втрое больше, чем пользователей на iOS-смартфонах.

Таким образом Украина может стать первой страной мира, где тенденция традиционного доминирование Apple Pay на рынке цифровых кошельков изменится в пользу Google Pay".